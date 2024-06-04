COMPUTEX／3大「AI PC晶片」角力戰　首波NPU晶片電腦6月中上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡高通
高通 Snapdragon X Elite、Snapdragon X Plus會是Copilot+ PC首波，高通執行長 Cristiano Amon 在主題演講預告，將會攜手宏碁、華碩、Dell、HP、聯想、微軟等大廠，預計從6月18日起陸續推出25款筆電，會是台灣消費者能買到的第一款 Copilot+ PC 電腦晶片，能夠帶來 45 TOPS 算力。
🟡AMD
AMD Ryzen AI 300系列處理器是進攻AI PC市場的產品，採用 Zen 5 架構的全新 CPU，以及業界最快的50 TOPS 算力 NPU。Ryzen AI 300 系列處理器會率先推出兩個產品，包括具備 12 核心、5.1 GHz 最大加速時脈、36 MB 快取記憶體、50 TOPS NPU的 Ryzen AI 9 HX 370 處理器。以及具備 10 核心、5.0 GHz 最大加速時脈、34 MB 快取記憶體、50 TOPS NPU、Radeon 880M 顯示核心的 Ryzen AI 9 365 處理器，預計7月搭載的筆電陸續上市。
🟡Intel
Intel 新一代 Core Ultra 筆記型電腦處理器，代號為 Lunar Lake，針對運算架構、功耗管理、連線設計以及近期最夯的 AI 人工智慧應用部分作出更多的更新設計。Lunar Lake 預計將提供80款以上的設計，也是目前Intel在 AI PC 的競爭中最大的優勢，預計今年的 Q3會上市。