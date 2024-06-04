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COMPUTEX／3大「AI PC晶片」角力戰　首波NPU晶片電腦6月中上市

▲COMPUTEX讓全球AI科技巨頭齊聚台灣，包含輝達執行長黃仁勳等人都受邀來台，讓市場掀起一股AI浪潮。（圖／記者陳明中攝）
▲COMPUTEX讓全球AI科技巨頭齊聚台灣，包含輝達執行長黃仁勳等人都受邀來台，讓市場掀起一股AI浪潮。（圖／記者陳明中攝）

記者周淑萍/綜合報導

COMPUTEX台北國際電腦展正式開展，今年有輝達執行長黃仁勳大力行銷，不僅拉抬台灣在全球的能見度，AI也成為民眾關注重點，其中AI PC將再度掀起一股PC換機潮。換機之前你要先認識3大廠推出的NPU晶片，包含高通、AMD、Intel 都有，推出的時間、搭載的筆電和算力都不相同，消費者可以先了解。

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微軟日前以「Copilot+ PC」定義AI PC，強調要內建NPU的神經網絡處理器、需達到40 TOPS 以上的運算能力、16GB 記憶體，要確保電腦能獨自運行AI且不依賴網路。

🟡高通

高通 Snapdragon X Elite、Snapdragon X Plus會是Copilot+ PC首波，高通執行長 Cristiano Amon 在主題演講預告，將會攜手宏碁、華碩、Dell、HP、聯想、微軟等大廠，預計從6月18日起陸續推出25款筆電，會是台灣消費者能買到的第一款 Copilot+ PC 電腦晶片，能夠帶來 45 TOPS 算力。

🟡AMD 

AMD Ryzen AI 300系列處理器是進攻AI PC市場的產品，採用 Zen 5 架構的全新 CPU，以及業界最快的50 TOPS 算力 NPU。Ryzen AI 300 系列處理器會率先推出兩個產品，包括具備 12 核心、5.1 GHz 最大加速時脈、36 MB 快取記憶體、50 TOPS NPU的 Ryzen AI 9 HX 370 處理器。以及具備 10 核心、5.0 GHz 最大加速時脈、34 MB 快取記憶體、50 TOPS NPU、Radeon 880M 顯示核心的 Ryzen AI 9 365 處理器，預計7月搭載的筆電陸續上市。

🟡Intel 

Intel 新一代 Core Ultra 筆記型電腦處理器，代號為 Lunar Lake，針對運算架構、功耗管理、連線設計以及近期最夯的 AI 人工智慧應用部分作出更多的更新設計。Lunar Lake 預計將提供80款以上的設計，也是目前Intel在 AI PC 的競爭中最大的優勢，預計今年的 Q3會上市。

▲（圖／擷取自COMPUTEX 官方YT）
▲AMD執行長蘇姿丰發表 Ryzen 9000 系列桌上型處理器，更名為 AMD Ryzen AI 300 系列，準備搶攻 AI PC 市場。（圖／擷取自COMPUTEX 官方YT）

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