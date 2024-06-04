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陳庭妮自爆有小孩！鬆口認「教育是一輩子」　洩和胡宇威婚禮進度

▲女星陳庭妮透過機構領養了2個孩子，直言教育孩子是一輩子的事，提到婚禮進度，她也回應了。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲女星陳庭妮透過機構領養了2個孩子，直言教育孩子是一輩子的事，提到婚禮進度，她也回應了。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者吳昕蓓／台北報導

女星陳庭妮今（4）日出席世界展望會活動，透露這次前往孟加拉難民營感覺很震撼，由於過去她就經常做公益，還透過機構領養了2個孩子，一位以家人的生日、另一位則以自己的生日領養，雖然還沒有收過孩子們寄來的卡片，她仍甘之如飴，被問及和胡宇威的做人進度如何，她透露順其自然，「孩子也不會說來就來」，直言教育孩子是一輩子的事，提到婚禮進度，她也回應了。

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▲女星陳庭妮今（4）日出席世界展望會活動，透露這次前往孟加拉難民營感覺很震撼。（圖／記者吳翊緁攝影）
陳庭妮透露，自己是很愛哭的人，本以為到了尼加拉當地會控制不住淚腺，卻反而意外堅強，「情緒不能解決問題，他們有很多身而為人的問題要解決」，直言他們只能日復一日的生活，甚至因為沒有身分，無法上班、上課，也坦言她對那邊的孩子特別印象深刻，「他們眼睛都很大，能看到他們的靈魂，看起來很天真善良。」同時也覺得這世界的資源分配很不平衡，自己非常渺小。

陳庭妮回憶，當地的孩子3歲才快8公斤，但同事的孩子1歲多就15公斤了，這麼一比較才有實感，尼加拉的孩子真的嚴重營養不良。被問到看到孫安佐近來的新聞，會不會對為人父母有更多的想法，陳庭妮表示，「當父母之後才學習如何當父母」，認為每個年代的社會問題都不一樣，教育孩子是一輩子的事，因此更要慎重面對，她和胡宇威目前對於生孩子抱持順其自然的態度，但如果緣分到了，孩子來到他們身邊，也會張開雙手擁抱，至於目前婚禮的進度仍是零。

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▲陳庭妮人美心善，一直以來致力於公益活動。（圖／記者吳翊緁攝影）
胡宇威近來參加實境節目，將划船到日本石垣島，正在緊鑼密鼓地訓練中，被問到會不會擔心老公的安危，陳庭妮透露，老公很享受其中，與其讓他自己去冒險，不如跟著節目更安全，不太擔心對方。稍早藝人唐治平的母親驚傳輕生離世，他本人卻仍爛醉如泥，引發社會譁然，陳庭妮聽聞消息忍不住驚訝到瞪大眼睛，再三確認之後透露，沒有和對方合作過，和唐治平的前女友丁寧也已經一陣子沒有聯絡，只感嘆：「大家都要平安。」

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