陳庭妮自爆有小孩！鬆口認「教育是一輩子」　洩和胡宇威婚禮進度

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陳庭妮回憶，當地的孩子3歲才快8公斤，但同事的孩子1歲多就15公斤了，這麼一比較才有實感，尼加拉的孩子真的嚴重營養不良。被問到看到孫安佐近來的新聞，會不會對為人父母有更多的想法，陳庭妮表示，「當父母之後才學習如何當父母」，認為每個年代的社會問題都不一樣，教育孩子是一輩子的事，因此更要慎重面對，她和胡宇威目前對於生孩子抱持順其自然的態度，但如果緣分到了，孩子來到他們身邊，也會張開雙手擁抱，至於目前婚禮的進度仍是零。
胡宇威近來參加實境節目，將划船到日本石垣島，正在緊鑼密鼓地訓練中，被問到會不會擔心老公的安危，陳庭妮透露，老公很享受其中，與其讓他自己去冒險，不如跟著節目更安全，不太擔心對方。稍早藝人唐治平的母親驚傳輕生離世，他本人卻仍爛醉如泥，引發社會譁然，陳庭妮聽聞消息忍不住驚訝到瞪大眼睛，再三確認之後透露，沒有和對方合作過，和唐治平的前女友丁寧也已經一陣子沒有聯絡，只感嘆：「大家都要平安。」
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