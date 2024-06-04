黃仁勳才61歲滿頭白髮！爆工作太認真　醫估基因影響：3招抗老化

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開業皮膚科醫師趙昭明則表示，白頭髮可簡單分類為「少年白」、「後天白」，少年白是基因所致，大約40至50歲開始就會出現徵兆，後天白則主要是黑色素褪化導致，髮色會先由黑轉灰，再由灰轉白。
若評估黃仁勳的情況，可以發現他多年前就已是白髮造型，一般來說，工作壓力和睡眠不足只是白髮孳生的其中一小部分原因，但不至於讓50至60歲的人滿頭白髮，推測黃仁勳的白髮可能和先天基因有所關聯。
陳昱彰則補充，若想預防後天白髮，或減緩白髮的滋生速度，可以從以下3大點著手：
🟡營養均衡：想改善毛囊健康、延緩白髮生成的速度，建議民眾平時多補充「維生素B12、泛酸、葉酸」等維生素B群，以及蛋白質、銅、鋅、鈷等微量元素，多吃肉類、蛋類、海鮮、豆類及堅果等食物。
🟡避免氧化壓力：不外乎是戒菸、戒酒，並嘗試減肥等各種幫助抗發炎的行為，此外，曬過多太陽也會造成頭髮變白，平時遮陽動作要確實。
🟡健康檢查：若本身是超過40歲的民眾，平時一定要定期拿著健保卡，至各醫療院所找健檢部門，要求把所有能免費檢查的狀況都檢查一遍，以利分析身體狀況，並尋求適當的處理方式。
此外，吸菸也是長出白髮的原因之一，尼古丁、古丁寧會殘留在頭髮中，阻塞與頭皮連接的細小血管，造成營養素與氧氣無法順利送達毛囊；頭髮若沾染到二手菸，也會出現提早長白髮、掉髮的情況。