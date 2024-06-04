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黃仁勳才61歲滿頭白髮！爆工作太認真　醫估基因影響：3招抗老化

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳分享，自己的白髮是源自於「很認真工作」、「年紀大了」所導致。（圖／記者陳明中攝）
▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳分享，自己的白髮是源自於「很認真工作」、「年紀大了」所導致。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期炫風來台，身價破兆台幣的他一舉一動都是焦點，近期黃仁勳分享，自己因為「很認真工作」、「年紀大了」且沒有染髮，才會頂著一頭白髮，對此皮膚科醫師指出，雖然工作壓力會使頭髮變色，但黃仁勳年僅61歲，他的白髮感覺偏向基因導致的「少年白」；而民眾想預防後天白髮，則要透過飲食、壓力調節、健康檢查等進行控制。

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家醫科醫師陳昱彰說明，人會出現白頭髮，主要是受到基因、心理情感、氧化、老化、代謝和營養因素的調節等影響，基因導致的白髮問題難以解決；後天產生的白髮主要是壓力影響神經內分泌信號傳輸，間接調節人類毛囊黑素細胞和黑色素生成，也可能造成身體發炎反應或引起衰老，頭髮的不同生長期別，造成黑色素生成下降，最終就會導致白髮。

現代過大的生活壓力，也導致許多人年紀輕輕就開始出現「白髮叢生」的困擾，此時「調節生活作息」、「飲食」等2大面向是唯一解決之道。（示意圖／取自freepik）
▲現代過大的生活壓力，也導致許多人年紀輕輕就開始出現「白髮叢生」的困擾，此時「調節生活作息」、「飲食」等2大面向是唯一解決之道。（示意圖／取自freepik）
開業皮膚科醫師趙昭明則表示，白頭髮可簡單分類為「少年白」、「後天白」，少年白是基因所致，大約40至50歲開始就會出現徵兆，後天白則主要是黑色素褪化導致，髮色會先由黑轉灰，再由灰轉白。

若評估黃仁勳的情況，可以發現他多年前就已是白髮造型，一般來說，工作壓力和睡眠不足只是白髮孳生的其中一小部分原因，但不至於讓50至60歲的人滿頭白髮，推測黃仁勳的白髮可能和先天基因有所關聯。

▲「3兆男」輝達執行長黃仁勳昨(1)日身穿93號球衣現身台北大巨蛋，替中職味全龍隊伍開球，他也自曝因為開球壓力太大導致昨晚睡不好，賽前則用國、台、英語3聲道向現場觀眾致詞。（圖／記者葉政勳攝，2024.06.01）
▲皮膚科醫師認為，黃仁勳的白髮可能和先天基因有所關聯。（圖／記者葉政勳攝）
陳昱彰則補充，若想預防後天白髮，或減緩白髮的滋生速度，可以從以下3大點著手：

🟡營養均衡：想改善毛囊健康、延緩白髮生成的速度，建議民眾平時多補充「維生素B12、泛酸、葉酸」等維生素B群，以及蛋白質、銅、鋅、鈷等微量元素，多吃肉類、蛋類、海鮮、豆類及堅果等食物。

🟡避免氧化壓力：不外乎是戒菸、戒酒，並嘗試減肥等各種幫助抗發炎的行為，此外，曬過多太陽也會造成頭髮變白，平時遮陽動作要確實。

🟡健康檢查：若本身是超過40歲的民眾，平時一定要定期拿著健保卡，至各醫療院所找健檢部門，要求把所有能免費檢查的狀況都檢查一遍，以利分析身體狀況，並尋求適當的處理方式。

此外，吸菸也是長出白髮的原因之一，尼古丁、古丁寧會殘留在頭髮中，阻塞與頭皮連接的細小血管，造成營養素與氧氣無法順利送達毛囊；頭髮若沾染到二手菸，也會出現提早長白髮、掉髮的情況。

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