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阿嬤別塞爆冰箱！專家教「放7分滿」最好　食物「危險溫度帶」曝

▲不少人將冰箱當成儲藏室，經常塞滿滿，建議冰箱內空間約7分滿最佳。（圖／翻攝自●【爆系知識家】●）
▲不少人將冰箱當成儲藏室，經常塞滿滿，建議冰箱內空間約7分滿最佳。（圖／翻攝自●【爆系知識家】●）

家庭消費中心／綜合報導

國內最近頻傳食物中毒事件，引起民眾高度關心，對此專家表示，食物的烹煮、存放與個人衛生等3要素，若都能維持良好習慣，發生食物中毒的風險可望降低，尤其是冰箱使用，切忌塞到爆滿，最好是7分滿，冷空氣才有流動空間以維持冷度。

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針對食物中毒，萬芳醫院營養室主任魏賓慧說，食物中毒時有發生，原因有很多種，包括食品本身遭污染、不當的儲存與加工方式，及環境和人為因素等；一般而言，食物中毒依致病因素可分成4類型，分別為細菌性、病毒性、天然毒性及化學性，其中以細菌性最為常見。

▲一名網友發現媽媽在冰箱冷藏抽屜裡塞滿雞蛋，詢問一家7口是否需要用到這麼多？（圖／翻攝自爆廢公社）
▲雞蛋、禽畜肉等高蛋白食品，容易遭沙門氏桿菌污染，需充分加熱。（圖／翻攝自爆廢公社）
對於食物烹煮，魏賓慧表示，生食應充分煮熟，食品加熱溫度則需超過70℃，才能消滅細菌，像是海鮮容易受到腸炎弧菌污染，雞蛋、乳品、禽畜肉等高蛋白食品則易遭沙門氏桿菌污染，但這2種細菌不耐熱，只要充分加熱，可大幅降低食物中毒危害，民眾也應盡量少吃生食或半生不熟食物。

針對食物保存，魏賓慧則說， 一般細菌在溫度介於7℃至60℃時會迅速滋生，民眾享用美食應避免菜餚在室溫下久放，盡量在2小時內用餐完畢，若要將餐廳剩菜打包，建議回到家後應先將熟食加熱，隨後再存放於冰箱中。

冰箱塞爆影響氣流循環　縮短食物保鮮期

此外，低溫儲存需低於7℃才能抑制細菌生長，但要注意有不少人將冰箱當成儲藏室，經常塞滿滿，建議冰箱內空間約7分滿最佳，這樣內部的冷空氣才有空間流動以維持冷度，若塞過滿，將影響氣流循環，導致冰箱內溫度提高，反而縮短食物保鮮期。

魏賓慧也說，冰箱內擺放食材也有小技巧，生食應放下層，熟食最好放上層，以免生食產生的汁液滲出污染熟食。

針對個人衛生，魏賓慧以金黃色葡萄球菌為例說，其主要存在於人的皮膚、毛髮、鼻腔黏膜等部位，特別是傷口處，若未妥善包紮，可能經由烹調者的手污染食品，若環境又適當，會快速繁殖，並産生具有耐熱性又能對抗腸道酵素的腸毒素，即使加熱也難以去除，所以手部如有傷口、化膿、紅疹等狀況，應避免接觸食物。

魏賓慧提醒，透過正確的食材保存方式，減少食物在危險溫度帶（7℃至60℃）停留時間超過2小時，同時注意食物應充分加熱，並維持手部清潔，才能遠離食物中毒的危害。

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