阿嬤別塞爆冰箱！專家教「放7分滿」最好　食物「危險溫度帶」曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於食物烹煮，魏賓慧表示，生食應充分煮熟，食品加熱溫度則需超過70℃，才能消滅細菌，像是海鮮容易受到腸炎弧菌污染，雞蛋、乳品、禽畜肉等高蛋白食品則易遭沙門氏桿菌污染，但這2種細菌不耐熱，只要充分加熱，可大幅降低食物中毒危害，民眾也應盡量少吃生食或半生不熟食物。
針對食物保存，魏賓慧則說， 一般細菌在溫度介於7℃至60℃時會迅速滋生，民眾享用美食應避免菜餚在室溫下久放，盡量在2小時內用餐完畢，若要將餐廳剩菜打包，建議回到家後應先將熟食加熱，隨後再存放於冰箱中。
冰箱塞爆影響氣流循環 縮短食物保鮮期
此外，低溫儲存需低於7℃才能抑制細菌生長，但要注意有不少人將冰箱當成儲藏室，經常塞滿滿，建議冰箱內空間約7分滿最佳，這樣內部的冷空氣才有空間流動以維持冷度，若塞過滿，將影響氣流循環，導致冰箱內溫度提高，反而縮短食物保鮮期。
魏賓慧也說，冰箱內擺放食材也有小技巧，生食應放下層，熟食最好放上層，以免生食產生的汁液滲出污染熟食。
針對個人衛生，魏賓慧以金黃色葡萄球菌為例說，其主要存在於人的皮膚、毛髮、鼻腔黏膜等部位，特別是傷口處，若未妥善包紮，可能經由烹調者的手污染食品，若環境又適當，會快速繁殖，並産生具有耐熱性又能對抗腸道酵素的腸毒素，即使加熱也難以去除，所以手部如有傷口、化膿、紅疹等狀況，應避免接觸食物。
魏賓慧提醒，透過正確的食材保存方式，減少食物在危險溫度帶（7℃至60℃）停留時間超過2小時，同時注意食物應充分加熱，並維持手部清潔，才能遠離食物中毒的危害。