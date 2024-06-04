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被公司遺忘了！亞洲區經理「躺領121萬」　眾見行業秒懂：很常見

▲一位男子分享，自己當上公司的「亞洲區經理」，卻長達8個月都沒做事，最終爽領了121萬元薪水。（圖／翻攝pexels）
▲一位男子分享，自己當上公司的「亞洲區經理」，卻長達8個月都沒做事，最終爽領了121萬元薪水。（圖／翻攝pexels）

記者潘毅／綜合報導

一年一度的畢業季即將到來，許多應屆畢業生也即將成為上班族，找尋第一份工作，也會上網查詢前輩們的工作經驗談。近期就有一位男子分享，自己當上公司的「亞洲區經理」，卻長達8個月都沒做事，最終爽領了121萬元薪水的故事，行業曝光也引發熱議。

「八個月後，公司終於發現還有我這號員工了」，一名男網友在論壇Dcard上分享，自己前一段時間從事博弈業，因為本身英語能力頗佳，因此都在歐洲當地合法博弈公司上班。

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到了去年，原PO被其他公司的人資挖角，獲得直接晉升為「亞洲區經理」的機會，而他考量過後也決定答應了，「雖然說是經理，但是其實整個亞洲市場只有我一個員工，對上去就是市場副總，然後我自己一個人遠端在台灣上班不用去歐洲，薪水發USDT。」

▲原PO遭其他公司的人資挖角，獲得直接晉升為「亞洲區經理」。（圖／翻攝pexels）
▲原PO遭其他公司的人資挖角，獲得直接晉升為「亞洲區經理」。（圖／翻攝pexels）
不過入職兩個月後，原PO才驚覺公司目前根本沒有任何亞洲市場業務，公司除了薪水沒有給任何資源，讓他決定遞出辭呈。沒想到上司市場副總同樣表示，自己其實已經離開公司，更建議原PO繼續待在公司，找到新工作再走就好。

因為市場副總理開的緣故，原PO就被隨意分配到一個新部門，新的主管只有第一個禮拜與他開會，後續就沒再找過原PO了，自此他開始了「長達8個月被公司忘記之旅」。

這八個月內，原PO都沒有開過任何會議，也沒有任何工作業務在手上，更沒有任何同事來聯絡，但是每個月薪水卻還是照發，「我在公司算是高薪的，我看到都沒人理我後續乾脆躺平了，每個月就等著薪水，前三個月發現真的太閒了，直接找了一份新工作，領兩份薪水。」

直到5月底，公司突然找了一位新的亞洲市場負責人，並在檢閱公司員工名單時才想起來原PO，並趕緊將其開除，但也有「補償我一個月的薪水，於是長達8個月的被遺忘之旅就這麼結束了。」

原PO隨後更曬出與公司交流的信件，以及薪資入帳證明真實性，「八個月躺領了121萬，最後祝大家也都能找到被公司遺忘，但是薪水照發的工作。」

不少網友看完後也紛紛驚呼「撿到8個月假期還有一大筆錢，真的羨慕爆」、「這在台灣不太可能發生吧」、「也是很好笑，居然忘記自己公司的員工」，此外也釣出內行人表示：「博弈業這種情形好像蠻常見的，一兩個朋友也遇到過」。

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