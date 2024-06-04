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新二代開辦華語教室！教越籍移工中文　獲築夢計劃獎金

▲新二代發起教越籍移工華語的計劃。圖為找書借閱的外籍移工。（圖／移民署提供）
▲新二代發起教越籍移工華語的計劃。圖為找書借閱的外籍移工。（圖／移民署提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

來自雲林縣東勢鄉及大埤鄉的新二代學生許凱傑及葉雪琴，攜手「島語實驗室」的創辦人王如璇、秘書長唐偉倫及就讀於國立暨南國際大學東南亞學系的廖翊雯，共同策劃創新的移工華語課程，透過新二代的母語視角，針對移工需求重新進行課程設計，匯編成冊，並將此成果報名移民署「第10屆新住民及其子女築夢」計劃，獲得新台幣7萬元的築夢獎金。

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5位青年都非常開心能得到肯定，新二代學生運用母語專長，提出移工華語文教學課程，為在台移工提供更好的華語學習模式，減少語言隔閡，打造多元共榮環境。

計劃發起人許凱傑的媽媽來自越南胡志明市，在許凱傑小時候，家中有一個小套房出租給越南籍漁工，因為媽媽的關係，許凱傑從小就對移工在台的生活有更深的體會，知道移工由於語言上的隔閡，造成生活上許多的不便，這促使許凱傑報考國立台灣師範大學華語教學系，希望能幫助移工克服語言恐懼，融入在台灣的生活。

▲新二代許凱傑（前排左二）、「島語實驗室」的創辦人王如璇（前排左三）、新二代葉雪琴（前排左四）、及本次學習華語文的越南籍移工與國立雲林科技大學學生們藉由踢足球交流。（圖／移民署提供）
▲新二代許凱傑（前排左二）、「島語實驗室」的創辦人王如璇（前排左三）、新二代葉雪琴（前排左四）、及本次學習華語文的越南籍移工與國立雲林科技大學學生們藉由踢足球交流。（圖／移民署提供）
新二代葉雪琴以「移工華語文教學」為提案主軸，針對雲林縣振添股份有限公司的12名越南籍移工進行教授並伴讀華語文，期待透過「自然教學法」促進語言習得，結合新興教學型態，在為期半年的華語文實力養成課程，在學習華語的同時，也能瞭解台灣的歷史文化、景點及美食，幫助移工融入在台生活，還能學習到工作專業的華語詞彙，提升於工作場域能與台籍員工運用簡易詞彙自然對話，更能在工作之余走入台灣的各地景點、體驗美食，認識台灣之美。

雲林縣服務站主任黃仲傑表示，很感謝新二代學生為在台移工的語言學習所做的努力，目前新住民已有逾87萬人，其中來自越南有15.2萬人、來自印尼有9.4萬人，更有新二代達28.5萬人；移民署致力推動新住民及新二代照顧服務與生活適應輔導，「新住民及其子女築夢計劃」將不斷協助新住民及其子女完成夢想，移民署近幾年舉辦「新住民子女國內培訓研習營」、「新住民及其子女培力與獎助學金計劃」以及「新住民多元文化人才培訓計劃」等活動，亦持續大獲好評，歡迎新住民及新二代朋友們踴躍參與。最新消息也可鎖定雲林縣服務站的官方網站或撥打專線05-5345971諮詢。

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