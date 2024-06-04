新二代開辦華語教室！教越籍移工中文　獲築夢計劃獎金

我是廣告 請繼續往下閱讀
計劃發起人許凱傑的媽媽來自越南胡志明市，在許凱傑小時候，家中有一個小套房出租給越南籍漁工，因為媽媽的關係，許凱傑從小就對移工在台的生活有更深的體會，知道移工由於語言上的隔閡，造成生活上許多的不便，這促使許凱傑報考國立台灣師範大學華語教學系，希望能幫助移工克服語言恐懼，融入在台灣的生活。
新二代葉雪琴以「移工華語文教學」為提案主軸，針對雲林縣振添股份有限公司的12名越南籍移工進行教授並伴讀華語文，期待透過「自然教學法」促進語言習得，結合新興教學型態，在為期半年的華語文實力養成課程，在學習華語的同時，也能瞭解台灣的歷史文化、景點及美食，幫助移工融入在台生活，還能學習到工作專業的華語詞彙，提升於工作場域能與台籍員工運用簡易詞彙自然對話，更能在工作之余走入台灣的各地景點、體驗美食，認識台灣之美。
雲林縣服務站主任黃仲傑表示，很感謝新二代學生為在台移工的語言學習所做的努力，目前新住民已有逾87萬人，其中來自越南有15.2萬人、來自印尼有9.4萬人，更有新二代達28.5萬人；移民署致力推動新住民及新二代照顧服務與生活適應輔導，「新住民及其子女築夢計劃」將不斷協助新住民及其子女完成夢想，移民署近幾年舉辦「新住民子女國內培訓研習營」、「新住民及其子女培力與獎助學金計劃」以及「新住民多元文化人才培訓計劃」等活動，亦持續大獲好評，歡迎新住民及新二代朋友們踴躍參與。最新消息也可鎖定雲林縣服務站的官方網站或撥打專線05-5345971諮詢。