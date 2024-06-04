下雨潮濕不用怕　惠而浦是你的居家生活神助手！

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惠而浦「Prui Pro 清淨除濕機」，一機雙效淨享清爽
「Puri-Pro第六感智能清淨除濕機系列」具備一級能效節能省電認證，不僅能降低空氣中的濕度，搭載五重清淨過濾系統更可當清淨機使用，達成除濕清淨雙效合一。「Prui Pro 清淨除濕機系列」提供12公升香檳金及10公升湖水綠二款機型選擇，可分別適用15坪及13坪空間，滿足不同家庭多元需求。
5重清淨過濾系統，乾爽更淨化
第1重：前置奈米銀離子濾網可攔截大顆粒灰塵、毛髮、寵物毛絮等。
第2重：全方位抗菌塗層，有效抑制新型冠狀病毒及流感病毒*。
第3重：HEPA過濾網，可過濾花粉、致敏原及PM2.5懸浮粒子。
第4重：活性碳過濾網，蜂巢顆粒設計可加強吸附異味效果，有效消除家中空氣常見異味。
第5重：高濃度負離子淨化裝置，可淨化空氣達到抑菌效果。
第三方獨立測試機構檢驗數據
四種除濕模式
內建四種除濕模式，可依據環境與個人需求，選擇適合模式。
第六感智能模式：可偵測環境濕度自動調整風速，節能更省電。
除濕模式：三段風速可選擇，40-80 %濕度可設定，如達到設定濕度則會停止運轉。
乾衣模式：高風速連續運行，達強力除濕效果，室內晾衣也不擔心。
夜間模式：低風速運轉，運行1分鐘後指示燈及面板顯示會變暗，睡覺時使用也不干擾。
極薄窄身美型設計
深度僅19公分，搭配兩側隱藏式把手，輕巧不佔空間。
惠而浦「高效除濕機」，強效除濕、即享乾爽
「第六感智能高效除濕機」系列，提供10公升、15公升、20公升、25公升、30公升等不同日除濕機型，不同坪數大小需求皆可以全面滿足！
高效除濕新進化
全系列產品符合新一級能源效率，榮獲節能標章。
三種除濕模式
內建三種除濕模式，可依據環境與個人需求，選擇適合模式。
第六感智能模式（自動除濕）：偵測環境濕度自動調整風速，預設濕度為50%，節能更省電。
連續除濕：適用於高濕度環境，除濕機將持續運轉，可調整風速強弱。
手動設定：可依據需求選擇風速強弱以及設定所需濕度。
廣口上吹式出風設計
大出風量，提升除濕效率，高效除濕更有感。
【衣物乾爽神助手】美國市調最受信賴的洗乾衣機品牌惠而浦
W Collection系列滾筒堆疊洗乾衣組
W Collection 16公斤 快烘瓦斯型滾筒乾衣機
惠而浦W Collection 16公斤 快烘瓦斯型滾筒乾衣機為美國原裝進口，具備6th Sense 第六感智能科技，可以自動感應烘乾，高效感知精準烘衣。且能多段溫段調整，冷風、低溫至中溫皆能彈性設置，烘衣更護衣。
20分鐘速乾，即烘即穿
只要20分鐘即可烘乾5公斤衣物*，乾衣時間最快速，即烘即乾，立刻穿衣出門沒煩惱。（每次運轉之天然氣費用約1.5元，電費約0.5元，總花費僅約2元）
*5公斤混合衣物實測，乾衣結果視不同衣物而定
99.9% 除菌除螨 消除過敏原
高溫行程經實驗證實可以99.9%消除生活常見細菌、塵螨等過敏原，讓衣物真正乾淨，穿得更安心。
*根據台灣Intertek實驗室測試，有效消除99.9%生活常見細菌
蒸氣清新除皺
蒸氣行程能快速消除衣物皺痕與異味，即使是乾衣服，沾上菸味、油煙味等，亦可於15分鐘快速清除異味，重現衣物清新。
150分鐘除皺防護
乾衣行程結束後，自動定時翻滾衣物長達150分鐘，即便沒有立即取出衣物也不會有明顯皺痕，貼心設計，收衣不用急。
排風式乾衣，蓬鬆又清新
排風式乾衣空氣對流佳，棉絮不阻塞。可排除異味，使衣物保有蓬鬆清新、太陽曬過的味道。
W Collection 17公斤Load & Go蒸氣洗滾筒洗衣機
惠而浦W Collection 17公斤Load & Go蒸氣洗滾筒洗衣機同樣為美國原裝進口，具備DD直驅變頻馬達10年保固。獨創的美式冷熱雙管進水技術，能超大容量的溫熱洗淨衣物，有效節省機器加熱時間與電費，為不同衣物及洗程配置最適水溫，全方位解決各種洗衣困擾。
6th Sense 第六感智能科技
搭載6th Sense 第六感智能科技，結合了六組傳感參數，可依據負載，精確快速自動選擇最佳設置，智能省水、省電，更節省洗衣時間。
Load & Go 洗劑自動投入
具備洗劑精算科技，可依所需洗衣行程與衣量，自動計算並投入最合適的洗劑量，省下計算用量的時間，同時減少洗劑浪費，避免多餘洗劑殘留，精準又便利。
三大領先優勢：超大容量、極效省電、更加省時
超大容量：領先業界洗滌量不隨溫度遞減。
極效省電：每次使用電費平均不到1.5元。
更加省時：1.5小時熱水除菌洗。
99.9% 除菌除螨 消除過敏原
消毒殺菌行程經美國Armstrong及台灣Intertek實驗室實測*，99.9%有效消除生活常見細菌，降低過敏原。
*根據美國Armstrong實驗室測試，有效消除99.9%克雷伯氏肺菌、銅綠假單胞菌及金黃色葡萄球菌；根據台灣Intertek實驗室測試，有效消除99.9%生活常見細菌
Steam Clean蒸氣深層洗淨
透過內建加熱器提高水溫產生水蒸氣。水蒸氣分子具有強大穿透力，能幫助洗劑內的酵素深入衣物纖維，瓦解難洗的油漬及汙垢。
Fan Fresh 12小時自動冷風清新
行程結束後，桶槽持續間歇性運轉並帶入新鮮空氣，減少衣物皺褶，降低潮濕並去除異味。
惠而浦50週年慶 好禮放送佳評持續
歡慶惠而浦在台 50 週年好禮活動好評持續，即日起至 2024/6/30 購買洗乾衣機、對開冰箱及蒸烤爐等指定機型，最高可享NT$4,000電子商品券回饋。同步，更推出新品上市活動，購買Puri-Pro清淨除濕／高效除濕系列，至惠而浦官網登錄加贈額外全機延保二年（原一年，升級為三年）；SaniPro／SonicClean系列直立式洗衣機上市期間，購買後至官網登錄，即贈 Affresh 槽洗錠二包（市價 NT$980）。
活動適用型號及詳細活動內容詳洽惠而浦台灣官網 www.whirlpool.com.tw