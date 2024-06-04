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謝欣穎片場「被煞到」！腎發炎、手夾傷骨裂　認了私下喝過符水

▲謝欣穎在拍攝片場，因為腎發炎、手夾傷骨裂，懷疑自己「被煞到」，坦承因此喝過符水。（圖／華映）
▲謝欣穎在拍攝片場，因為腎發炎、手夾傷骨裂，懷疑自己「被煞到」，坦承因此喝過符水。（圖／華映）

記者黃雅琪／綜合報導

謝欣穎繼電影《怪胎》後，再度聯手導演廖明毅及林柏宏合作新片《愛的噩夢》。她此次的角色更有溫柔女人味，甚至愛到迷信，瞞著對方去求神拜佛，為電影添加一股神祕詭譎感。謝欣穎透露，自己和角色有部分是相似的，迷信的她曾因為腎發炎、在片場手夾傷骨裂，因此「喝過符水」。

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謝欣穎在片中飾演「黑澤由里」，是網路世界享負盛名的美女攝影師，個性溫柔獨立，對待另一半既體貼又通情達理。事實上，謝欣穎平時私下個性大剌剌，為了詮釋這個非常有女人味的角色，她透露拍攝前特別練習：「刻意讓自己在談吐和動作上，盡量維持得更淑女一點，譬如坐姿會特別坐正，走路更慢一點，講話更溫柔一點，讓自己更有女人味。」

▲謝欣穎在新電影《愛的噩夢》中飾演黑澤由里，為戲學習「女人味」這件事。（圖／華映）
▲謝欣穎在新電影《愛的噩夢》中飾演黑澤由里，為戲學習「女人味」這件事。（圖／華映）
片中，謝欣穎是超級理想情人，但仍會為了維繫愛情，花費許多心思經營情人關係，包括偷偷瞞著林柏宏，獨自去找師傅拜拜求助。謝欣穎表示：「我以前就有點迷信，還喝過符水，所以對於角色的行為，不覺得詭異。」如果在現實裡，發現另一半私下偷偷去求神拜佛，她說：「我會先問說是求什麼，如果是保祐平安，我會覺得對方很貼心。」

最近「喝符水」話題備受討論，她提及：「很久以前有一次拍戲時很不順，先是腎發炎導致白血球飆高，住院幾天；後來在片場，手指又被夾傷、骨頭裂開，感覺被『煞到』，所以有到寺廟去拜拜，師父有教喝符水和拿來洗澡的方法。」電影《愛的噩夢》7月12日全台上映。

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