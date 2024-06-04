特企／提升粽子口感要加它！？意想不到的主角　甜香Q彈甜鹹皆宜

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美國稻米協會在台灣推廣美國種植的優質稻米，除了美國圓糯米外，也讓台灣消費者能夠享受到美國米的多樣化和高品質，美國米具有以下幾大優點：
品質穩定：
美國米種植範圍廣大，運用專業機械設備種植農產品，精準栽種管理使其供應量與品質更為穩定。透過農業科技技術的學習與改良，從土壤管理、水質灌溉、品種改良、儲存方式的優化都嚴格把關，每一粒米都讓消費者能夠放心食用。
多樣化選擇：
美國稻米的生產主要分布於六個州別，不同州別的氣候、土壤、水源等地理條件，造就了豐富的稻米選擇。
無論是適合用於日式、黏性需求高的料理，如壽司、油飯等的短粒米；口感與台灣蓬萊米種最為接近的中粒米；粒粒分明、適合料理什錦飯和西式燉飯等的長粒米；適合用於湯汁類料理，製作泰式料理、鍋巴飯的香米。美國米的多樣化使其所適配的料理皆有不同，可滿足不同消費者的需求。
高營養價值：
現代的科學已充份證實，稻米是人類的最佳食品之一。稻米擁有豐富的複合性碳水化合物，為人體不可或缺的營養素，更是人體精力的重要來源。與其他穀類相比，米飯的蛋白質被公認為最優質的，擁有構成肌肉的八種重要胺基酸，還含有維生素B、葉酸、鉀、鎂、硒、纖維、鐵及鋅等超過15種維生素和礦物質。加上美國米均不含麩質與基改成份，是極為健康的主食。
優良種植環境：
美國稻米一年僅耕種、收成一次，不過度耕種除了能讓土壤獲得充分的休息與滋養，也能夠降低對環境的消耗，同時確保稻米品質的穩定。在非耕種季節讓土壤休耕，冬季休耕期讓稻田成為大片水田，大批候鳥會到此地棲息和過冬，除了能獲得天然肥料之外，也為下一個種植季節做最好的準備。
美國稻米的引入，不僅為台灣消費者提供了更多優質選擇，還促進了中美之間的文化交流。看完這麼多關於美國米的好處，是不是也迫不及待想嘗鮮了呢？這次美國稻米協會有參與2024年6月26至29日在南港展覽館舉辦的台北國際食品展唷，有興趣的民眾不妨親自到現場參觀吧！