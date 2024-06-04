名家論壇》韋安／何為台灣真正生存「實力」？

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2024，是兩岸間多事和轉折之年。4月10日，北京「馬習二會」。5月16日，國民黨立院黨團訪問北京，並有「傅王會」。520，賴清德就任總統，發表就職演說。
諸事之後，可確定兩岸僵局依然無解。而且，台灣內部綠藍白政爭，外強對抗纏鬥角力，都牽引兩岸關係，走向更複雜、風險徒增的趨勢。我們該如何自處？
要「把事情弄清楚」！台灣到底強在哪裡？
中華民國的國際地位、政治現狀，是由外部力量長期形塑，而非可自主選擇，長期累積演變而生成的「自然現象」。
二戰世界大戰、韓戰、美蘇冷戰，1971退出聯合國，1979台美斷交，這些重大事件和歷史節點，決定了民國的前途路徑和台灣人命運，但無一由我們可掌控。
韓戰之爆發，民國無涉煽風點火。卻意外從突發戰端中得益，避過中共紅色政權跨海侵凌滅頂之禍，保住了台灣。蔣介石想乘韓戰之際反攻大陸，被美國嚴令禁絕。1970年代開始，舉世諸國棄我而去，民國無力挽留邦交。
不過，種種淒涼、無力、無奈，不幸中卻有「大幸」。世界不關我們事，領導者就心無二物，專心打理自家事。
兩蔣時期，得以集中心智專注內政。把國家社會資源，傾注投入普及升級教育。推動義務教育，增設高等教育大學院所。而後，又一心一意引進技術、科學研發，高速發展經濟、建設台灣。
沒有機會在國際事務中分心，或折騰虛耗國力，有專注理政的領導者。又有在台灣特殊人文復合環境，孕育出的高端人才和基層高素質勞工人力，官民齊力共創「台灣奇跡」。不僅整體經濟成長飛速，而且產官合作科技研發，能有效率轉化實際生產運用，打造生產力和創新競爭力。
一位科技界大佬表示，一次產業集民生經濟驅動力和科技創新；二次產業是金融、房地產；三次產業是政治（國際政治）。二三次產業，是踩在一次的基礎上。台灣生存實力，最大的優勢和利基，就是一次產業。
就這樣，中華民國從政治小國，靠自尊自強厚植國力。成為當今影響全球經濟，不可或缺的科技產業鏈核心鏈節。在多領域，都進階世界領先的科技生產力強國。
我們的國際政治地位劣勢，卻是讓自己可以省心，專注「正事」努力發展的優勢。台灣的前景，息息相關其它國家，實在且龐大的經濟現實利益。這才是，讓我們更被需要，更加安全，在機遇與磨難中，自我創造出的生存韌性和生命力。
「避我所弱，強我所強」！不對善意心存幻想，不對他人的支持和友情完全依賴，一切還要靠自身的實力。認清這一基本生存法則和脈絡，台灣才能有自信，不再自覺渺小卑微。也會明白，何處可為？何處不可為？順應自然，無為中有所為，而非無所不為。
只有繼續保有，這種「處驚不變，受寵不驚」的戰略定力。民國與台灣才能，「兩岸猿聲啼不住，輕舟再過萬重山」。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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