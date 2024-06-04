特企／家電汰舊補助報你知　申請注意不踩雷

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家電汰舊換新為一級能效產品
本次補助的冷氣機及電冰箱，必須符合能源效率第一級規定，民眾可經由「能源效率分級標示貼紙」辨認產品是否為一級能效，或利用補助專屬網站的「補助產品查詢」功能，輸入產品、廠牌、型號等資訊，確認要購買的家電可否申請補助。
此外，配合「汰舊換新」的補助要求，民眾新購冷氣、冰箱完成安裝後，應將舊機交付家電業者回收，並索取環境部廢四機回收聯單，作為家電「汰舊」證明；如僅添購新家電而未回收舊機，將不符補助申請資格。
補助申請文件應確保清晰合規
民眾申請所需文件包括身分證件、存摺、電費單、統一發票、保證書或保固卡、廢四機回收聯單，備妥後可至補助專屬網站線上申辦，或是填寫補助申請表，連同前述文件影本，以掛號郵寄至「板橋郵政8-17號信箱」完成申請。
能源署提醒民眾注意：第一，申請補助使用的文件，無論影印或翻拍，應確保內容清晰可辨；第二，新購家電如為分離式冷氣機，應檢附載明「室外機」型號之產品保固卡；第三，新機安裝地址應與電費單地址相同，且住家用電種類為「表燈非營業用，或不符上述規定，將無法通過審核。
申請案在受理完成及審核通過撥款後，補助審件中心將發送簡訊及Email通知民眾，請民眾務必提供完整聯絡資訊(含手機號碼、電子信箱)以利接收通知訊息。
另可申請退貨物稅最高兩千元
能源署也強調，已申請獲得本次補助的冷氣機及電冰箱，不得重複申請其他政府機關補助，但仍可搭配財政部「購買節能電器退還減貨物稅」措施，每台家電最高退稅2,000元，請民眾自行向各地國稅局(含分局、稽徵所等)申辦。
補助辦理期間，民眾如有任何問題，補助專屬網站備有「申請範例」、「補助懶人包」及「問與答」相關內容，協助國人快速了解補助申請方式。民眾亦可於每日上午8點至晚間9點，撥打補助專線電話(02-2955-9666)諮詢專業客服人員。
(經濟部能源署廣告)