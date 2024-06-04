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特企／3M榮獲讀者文摘「寢具類」最高榮譽肯定　經得起水洗才安心

▲3M台灣子公司消費產品事業群 寢具用品產品經理 洪思蘋（右）獲國策顧問廖全平（右）頒發獎項。（圖／品牌提供）
▲3M台灣子公司消費產品事業群 寢具用品產品經理 洪思蘋（右）獲國策顧問廖全平（右）頒發獎項。（圖／品牌提供）

本報訊

潮濕悶熱的台灣，可說是塵蟎繁殖的天堂。據統計，台灣有1/3人口正飽受過敏所苦，其中約8－9成是因塵蟎引起。而每日貼身接觸的床墊寢具，則平均藏有數百萬隻以上的蟎蟲大軍，不僅容易引發過敏症狀，同時也影響睡眠品質，讓許多人在生活上備感困擾。

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為此，榮獲2024讀者文摘寢具類白金獎肯定的3M，秉持「想讓消費者有個好夢」的初心，針對台灣氣候與需求，推出經得起水洗，物理性能永久防蟎的「3M舒棉防蟎床包組」，期望能幫助提升消費者的生活及睡眠品質。3月甫上嘖嘖平台，便創下單月「預購床包品類」的歷史新高銷售紀錄，並於本月進軍全台HOLA、家樂福、MOMO等各大通路！

為了抗敏換上防蟎寢具，卻越用越無感？原來，「是否耐水洗」才是挑選關鍵！經紡研所證實，市售某化學防蟎寢具，在水洗3次後效果僅剩2.1%，蟎害危機仍在；若選擇貼膜類床包，又睡起來悶熱不透氣，翻身時還會沙沙作響。而物理防蟎寢具「3M舒棉防蟎床包組」正是以上問題的最優解方：選用柔軟親膚的100%純棉材質，以高密度三層特殊織造、10微米級以下布面微氣孔，直接隔絕蟎蟲接觸。經紡研所實證，在物理結構不遭破壞情況下，能做到100%物理防蟎，且經100次水洗後，防蟎力依舊不打折；而相較貼膜類床品，更擁有100倍超高透氣度，水氣熱氣不積悶。不僅經得起水洗、百分百永久防蟎，關乎睡眠品質的項項也皆兼顧！

此外，「3M舒棉防蟎床包組」亦經過國際Intertek檢測，多項有害物質0檢出，寶寶也能放心使用；並通過最高等級CNS8040抗起毬測試，獲4-5級高分的不易起毬證實，機洗機烘皆無須擔心；再加上貼心的安裝設計，左下角床標幫助快速對位，一個人也能輕鬆鋪裝。讓「3M舒棉防蟎床包組」不僅用起來安心，清洗更換也省時省力。

受夠眼淚噴嚏齊飛，從塵蟎溫床──床墊寢具改善準沒錯！萬芳醫學中心皮膚科總醫師 林昱廷：「建議使用3M物理性防蟎、可水洗且透氣親膚的防蟎寢具，直接隔離與塵蟎的接觸最有效。」即日起，「3M舒棉防蟎床包組」於各大實體、網路通路正式上架，有興趣的朋友們可千萬別錯過囉！

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