特企／3M榮獲讀者文摘「寢具類」最高榮譽肯定　經得起水洗才安心

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為了抗敏換上防蟎寢具，卻越用越無感？原來，「是否耐水洗」才是挑選關鍵！經紡研所證實，市售某化學防蟎寢具，在水洗3次後效果僅剩2.1%，蟎害危機仍在；若選擇貼膜類床包，又睡起來悶熱不透氣，翻身時還會沙沙作響。而物理防蟎寢具「3M舒棉防蟎床包組」正是以上問題的最優解方：選用柔軟親膚的100%純棉材質，以高密度三層特殊織造、10微米級以下布面微氣孔，直接隔絕蟎蟲接觸。經紡研所實證，在物理結構不遭破壞情況下，能做到100%物理防蟎，且經100次水洗後，防蟎力依舊不打折；而相較貼膜類床品，更擁有100倍超高透氣度，水氣熱氣不積悶。不僅經得起水洗、百分百永久防蟎，關乎睡眠品質的項項也皆兼顧！
此外，「3M舒棉防蟎床包組」亦經過國際Intertek檢測，多項有害物質0檢出，寶寶也能放心使用；並通過最高等級CNS8040抗起毬測試，獲4-5級高分的不易起毬證實，機洗機烘皆無須擔心；再加上貼心的安裝設計，左下角床標幫助快速對位，一個人也能輕鬆鋪裝。讓「3M舒棉防蟎床包組」不僅用起來安心，清洗更換也省時省力。
受夠眼淚噴嚏齊飛，從塵蟎溫床──床墊寢具改善準沒錯！萬芳醫學中心皮膚科總醫師 林昱廷：「建議使用3M物理性防蟎、可水洗且透氣親膚的防蟎寢具，直接隔離與塵蟎的接觸最有效。」即日起，「3M舒棉防蟎床包組」於各大實體、網路通路正式上架，有興趣的朋友們可千萬別錯過囉！