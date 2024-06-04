特企／COMPUTEX 2024智慧飯店新零售　鴻翊國際POS市場全球新布局

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其中Kiosk自助服務配套應用，範圍涵蓋餐飲點餐、醫療掛號、交通票務等，打造多樣不同場景量身規劃產品，多元整合人臉辨識、語音辨識、觸控操作等先進人機互動技巧，提供智慧便利的自助鍊接。
此外鴻翊國際與日本Brother代理商－台灣騰勝公司攜手合作開發智慧腕帶解決方案。兼容娛樂和票務應用，讓旅客配戴智慧腕帶使用飯店各種設施，如健身房及游泳池。僅通過腕帶二維條碼進行身份識別和消費結算，無需攜帶現金或信用卡。在場景應用裡，AI技術扮演重要角色。旅客以語音、文字、視訊等方式，藉由AI客服獲取資訊與服務。AI客服能快速理解使用者意圖，融合個性化資訊，提升人性溫度體驗價值。
因後疫情時代影響，鴻翊國際敏銳察覺全球旅遊區域最興旺的日本，飯店管理朝少人服務趨勢。強勢購入日本百選評鑑溫泉酒店，並更名為「新穗高雪之月飯店」，進軍日本市場。該酒店為百選唯一以青森500年金絲楠木及檜木所構建之建築，其餐廳更曾獲米其林三星榮譽，將打造成結合文化、科技及智慧管理的POS機展示旗艦店，涵跨範疇如:客房電話、電視、餐飲、週邊旅遊資訊導覽等設備皆能與POS機整合，將傳統飯店輕鬆升級為智慧管理飯店。再採取AI技術解決人力資源匱乏問題，提高營收。
下半年，在鴻翊國際董事長周季平與建築背景的新任總經理游智誠的領導下，結合旗下電子資源、建築資源、飯店資源，加強IT軟體研發，創建新智慧科技服務團隊，裂變智慧管理、產出精簡人力且高效服務的系統建築、暨綠循環經濟等事業領域，籌備推出多款創新項目，包括新一代M-POS行動POS機制，並相應多元支付的Kiosk自助服務終端，強化軟體面向於現有商業管理平台基礎上將推出，透過大數據分析和AI雲端服務技術，協助企業精準洞察市場趨勢，積極成立海外分公司與海外企業直接對口，此創新模式成為全球飯店智慧管理、少人高效服務的推動先驅，持續以新技術引領POS、Kiosk迭代創新，致力於成為POS機領域的引領者，滿足各領域客戶轉型需求增進時代競爭力，開創國際藍海市場。