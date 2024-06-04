端午節百貨年中慶！新光三越服飾殺6折　宏匯廣場抽星級酒店住宿

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新光三越6月6日起至6月10日開跑年中慶，一次聯手SANDRO、MAJE、ALICE+OLIVIA、JOSEPH、MOISELLE、DOUCHANGLEE、giordano ladies、non-stop、earth music&ecology等超過70家服飾品牌搶先推出夏換季6折起獨家回饋。
購買指定業種單筆消費滿3,000元即贈900點等點數翻倍送；6月11日至6月16日，台北站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、台南新天地、高雄左營店，指定種單筆消費滿3,000元，扣指定點數即可折抵200元起等，不僅如此此波一般消費獲得的skm points（每100元贈3點）也將同步發放。
新光三越首度於年中擴大舉辦會員回饋活動，涼夏夯品用skm points免費兌換或享買一送一屬優惠，像是Häagen-Dazs、超人氣咖啡廳勺日、港式點心專門店添好運等萬項人氣美食甜品，扣200點skm points起就能直接兌換！更有多家人氣飲品，包括迷克夏、御前上茶、KEY COFFEE等扣指定skm points也能獨享買一送一優惠。還有《腦筋急轉彎2》、《蜷川實花》扣點免費換周邊活動。
新光三越販促部兼企劃公關經理羅英慈表示，截至目前，新光三越會員已達370萬人，今年新光三越點數發放相較去年多10億元，因此透過年中慶檔期加重會員優惠力度，像是點數雙倍折抵消費、免費兌換周邊，讓會員點數更加活用，預計衝刺業績成長8％以上的目標。
🟡新莊宏匯廣場
宏匯廣場年中慶於6月6日至6月23日開跑，除了會員獨享全館當日消費累計滿3,000元贈200元外，加碼消費滿2,000元抽天際線景觀星級酒店住宿券「凱悅嘉軒酒店．標準雙人客房」。
端午節連假還有週末會員限定來店禮，6/8(六)~6/10(一)來店消費1,500元贈送「簡約文青風造型環保帆布袋」、6/15(六)~6/16(日)、6/22(六)~6/23(日)消費達1,500元則贈「日本超人氣貼圖角色-反應過激的貓．珪藻土地墊」，每日限量200份，兌完為止。
宏匯廣場本週剛開幕全台最大間日式超市LOPIA，佔地約250坪，業者透露，LOPIA開幕後帶動全館人潮成長3成，超市A5和牛狂售2000盤、壽司3000個，吸引大批民眾爭相搶購。接下來宏匯廣場將在7月2日再添生力軍，正式開幕「TGI FRIDAYS」美式餐廳，歡慶開幕期間7/2至7/7碳烤豬肋排買一送一。