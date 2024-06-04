「凪與玲王」新視角電影！《藍色監獄-EPISODE凪-》7／12在台上映
最瘋狂、熱血的足球漫畫作品《藍色監獄》在原作銷售突破3000萬冊，並於2022年10月推出同名動畫第一季大受歡迎之後，繼續推出以同系列另一超人氣角色「凪誠士郎」為主角的全新外傳電影《劇場版 藍色監獄-EPISODE凪-》；電影4月在日本上映首週就衝上票房第2名，僅次於《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》。片商今（4）日推出中文前導預告與電影海報，確定電影7月12日在台上映。
記者陳雅蘭／綜合報導
《BLUE LOCK 藍色監獄》故事講述日本國家足球隊，在國際足總世界盃止步16強，日本足球聯盟為了拿下下屆世界盃，決定發起「藍色監獄計劃」。而電影版《藍色監獄-EPISODE凪-》敘述白寶高校一名普通高中生「凪誠士郎」，總是將「好麻煩」3個字掛在嘴邊，平常對什麼都提不起興致；直到夢想奪得足球世界盃冠軍的同學「御影玲王」無意間發現他的才能，力邀他一起踢足球，凪才逐漸在運動場上展現出自己都不知道的足球天賦。某日，玲王與凪收到「藍色監獄（BLUE LOCK）」計畫邀請函，那裡齊聚著300位野心勃勃的高中足球前鋒：馬狼照英、劍城斬鐵、潔世一、蜂樂迴、千切豹馬、系師凜等一流好手，玲王與凪一同前往這座充滿競爭的「監獄」裡，在與多位強敵激烈對戰的過程中，天才凪誠士郎終將迎來「覺醒」的時刻。
原著作者金城宗幸表示，《藍色監獄》中有許多個性鮮明的角色，每一個球員都有自己的故事，他特別中意「凪」與引領自己認識足球的「玲王」這兩人，即使沒看過《藍色監獄》的觀眾也可以輕鬆享受《劇場版 藍色監獄-Episode 凪-》這部電影，它大膽提供一個從不同的角度看「藍色監獄」這個地獄般的培訓計畫，即使是與電視版同一場比賽、同一個射門動作，也會從「凪」與「玲王」的角度出發，體驗全然不同的感受、心境與視角。
「如果不成為世界第一的自私鬼，就沒辦法成為世界第一的攻擊手！」秉持絕對自私的信念，300名日本高中足球前鋒被徵召至「藍色監獄」，為了成就世界第一前鋒的夢想，每個人都賭上自已的足球生命，若無法在最短時間內瘋狂磨練與提升自己，就將被永遠淘汰。《劇場版 藍色監獄-Episode 凪-》將於7月12日在台上映。