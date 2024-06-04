AI教父黃仁勳旋風！國際電腦展遇激動正妹粉 胸口簽名幫完成心願
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，引起民眾「追星旋風」，而黃仁勳的動態行程，也引發網友關注，舉凡夜市吃蚵仔煎，最愛通化夜市的阿嬤水果攤等等。AI教父黃仁勳所到之處，都引發粉絲們暴動，就有女粉絲見到黃仁勳太開心，要求對方在胸口處簽名，黃仁勳也大方地從善如流。就有網友指出，黃仁勳在演講完之後，貼心地坐在階梯上簽名超過50分鐘，對每位粉絲者都暖心又親民。
記者林盈君／綜合報導
據了解，黃仁勳於今天去逛「台北國際電腦展」（COMPUTEX 2024），當時有位女粉絲見到偶像太激動，直接要黃仁勳在胸口上簽名，貼心的黃仁勳則是難得露出靦腆微笑，小心翼翼地幫女粉絲實現願望。而黃仁勳現身台北國際電腦展，首站參觀廣達攤位，並透露廣達是最珍貴的合作夥伴之一。
針對各界好奇輝達研發中心選址，是否會在台南、高雄、台北3地，他開玩笑曝「最為關鍵的考量」，並表示，輝達有很多選擇，非常期待能在台灣擴展版圖。他認真說道，台灣有很多科學園區，包括台北、新竹，幾年後，輝達在台會有新的建設，至少會需要一千位工程師，涵蓋晶片、系統、軟體、AI等領域。
黃仁勳並表示，輝達擁有很棒的AI研究小組，在進行眾多突破性的研究，希望能在台完成所有輝達在做的事，台灣有很多偉大且開創性的技術、傑出的工程師，這是一個非常棒的地方，輝達在台從事相關技術已長達30年，非常期待能在台灣擴展版圖。