中國高考祭禁娛令！不只網咖斷網、KTV禁營業 工地也暫停施工
中國將於本週末迎來考試季，許多地方政府為了確保考生能有安靜休息與考試環境，要求市區的所有網咖、KTV、舞廳、遊戲廳等娛樂場所，在中考（高中聯考）、高考（大學聯考）期間暫停營業。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國2024年的全國普通高考將於6月7日開始，報名人數達1342萬人，比2023年增加51萬人，為確保考生專心應戰，包含江西、甘肅、福建等多地政府要求網咖、KTV歌舞廳、遊樂場暫停營業，例如甘肅省天水市秦安縣文體廣電和旅遊局5月31日就發出通知，稱在考試期間要「暫停一切文化歌舞娛樂活動」，要求跳廣場舞的民眾不可攜帶音響到距考點、居民住宅區、考生集中住宿的賓館、旅店等場所。
甘肅西和縣文體廣電和旅遊局也發出通知，表示所有KTV、網咖、酒吧等文化娛樂場所全部停止營業，而停業期間這些場所「不得以任何形式經營」，並稱政府將會派出行政執法隊不定期巡查，如果有發現以任何形式開店經營將按照相關法規從嚴、從重處罰，同時還要求電信部門配合針對範圍內所有網咖暫停網路訊號服務。
福建屏南縣地方政府則也要求，除了各類卡拉OK廳、歌舞廳、影劇院、遊藝廳、網吧等娛樂場所停止營業外，各類建築工地、板材加工廠及住宅裝修等作業也需要暫停止施工。