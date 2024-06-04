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遲到78年！95歲日籍校友獲頒雄中榮譽畢業證書

▲高雄中學今天舉行113級畢業典禮並\頒發榮譽畢業證書給日籍老校友宮城政三郎，由台灣老兵關懷協會理事長朱家煌代領。(圖／高雄中學提供)
▲高雄中學今天舉行113級畢業典禮並\頒發榮譽畢業證書給日籍老校友宮城政三郎，由台灣老兵關懷協會理事長朱家煌代領。(圖／高雄中學提供)

記者郭凱杰／高雄報導

「遲來的畢業證書！」高雄中學今(4)日舉行畢業典禮，出現了令人感動的一幕，95歲老校友宮城政三郎透過預錄方式祝福學弟妹畢業快樂，雄中校長莊福泰和學務主任顏銘賢也受日本台灣平和基金會的邀請將於21日前往沖繩，屆時將頒發榮譽畢業證書給宮城政三郎先生。

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▲高齡95歲的宮城政三郎今天也以預錄方式參與雄中113級畢業典禮。（圖／高雄中學提供）
▲高齡95歲的宮城政三郎今天也以預錄方式參與雄中113級畢業典禮。（圖／高雄中學提供）
去年6月22日，台灣老兵關懷協會理事長朱家煌醫師率團前往沖繩參加台灣兵慰靈祭典，當地報紙報導了一同前往的日本軍護士楊廖淑霞女士，在搜尋報導內容時意外發現另一篇報導，談到當時在高雄一中的學徒兵宮城政三郎先生，由於朱家煌醫師是雄中校友，立刻和雄中聯繫，雄中也立刻清查學籍資料，確認宮城政三郎曾經在雄中就讀，於是請記者聯絡宮城先生，才找到這失聯多年的校友，而在日本雄中校友會的資料中，宮城政三郎是第20屆學生，但列為行蹤不明者。

透過沖繩當地琉球新報的記者，校方和宮城先生取得聯絡，宮城政三郎也說明了當年在雄中的狀況，宮城先生出生於與那國島，1944年戰爭逼近沖繩，由於父親擁有船隻，在台灣與母親一起從事漁業，他想「如果要死，就在父母身邊」於是他於1944年8月前往台灣，並從原先就讀的沖繩縣立第一高校(現今的首里高校)轉學進入高雄第一中學(現今的高雄中學)。

宮城政三郎當時的家位於學校三公里左右的湊町，由於靠近高雄港成為美軍空襲的目標之一。1945年初某日，他上學途中看見港口方向升起黑煙，他返回家的附近，發現自家周圍的景象慘不忍睹，還好當時他的家人已經避難到新威地區，沒有受到傷害。

回到高雄一中後同年3月，宮城政三郎因臨時召集和雄中的同學們一起成為學生兵，5月有一天在壽山搬運木材，他們遭到空襲攻擊，他和兩位台灣同學正好在山洞中逃過一劫，但同隊的同學卻有10人死亡，宮城政三郎在錄影中說:「我想我所有的朋友們都不想死於戰爭中，我的台灣同學對於來自沖繩的我十分友善，當日本戰敗被引揚回日本時，新威的居民也對我說，不要回去，留下來吧!我衷心希望台灣永遠是一座和平幸福的島嶼」。

雄中的日籍老校友已經逐漸凋零，這次雄中校方發現了這位失聯的老學長，行政會報討論決定上頒發榮譽畢業證書給他，也表彰他在沖繩推動和平理念所做的各項努力，雄中校長莊福泰和學務主任顏銘賢也受日本台灣平和基金會的邀請於6月21日前往沖繩，並將於沖繩縣立首里高校頒發榮譽畢業證書給95歲的宮城政三郎先生。

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