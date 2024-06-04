選出女總統才隔一天！墨西哥女市長當街遭轟19槍亡 曾被毒梟綁架
前墨西哥市長，61歲的薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在上週日舉行的大選中獲得壓倒性勝利，成為墨西哥史上第一位女總統。然而就在本週一，墨西哥西部米卻肯州（Michoacan）科蒂哈（Cotija）市的女市長桑琪士（Yolanda Sanchez Figueroa）遭殺手當街槍殺，槍手至少開了19槍，桑琪士送醫後不治。這起命案也再次突顯出在墨西哥，暴力氾濫的情況有多嚴重。
記者倪浩軒/綜合報導
根據墨西哥媒體報導，桑琪士於週一晚上正要去健身房運動，當時身邊有一位保鑣陪同，結果在路上遭到槍手當街射殺，槍手朝桑琪士開了至少19槍，桑琪士送醫後宣告不治，桑琪士的保鑣也負傷。
墨西哥在野黨國家行動黨（PAN）的領導人克提斯（Marko Cortes）表示，「我們國家的現況如此糟糕，一位市長當街遭到謀殺，但更糟的是，大多數人民似乎不在乎」。克提斯要求對此案展開徹底調查，揪出真兇並給予嚴懲。
墨西哥當局表示，已經展開緝捕兇手的行動。事實上，桑琪士之前就曾遭到幫派份子盯上，去年9月被武裝團體綁架，3天後才獲釋。綁架桑琪士的歹徒據悉是來自墨西哥販毒集團「哈里斯科新世代」（CJNG），當時桑琪士曾稱自己被綁架是出於「政治目的」，因為對方並未要求贖金。而獲釋後，桑琪士就開始帶著保鑣隨行，但遺憾的是，保鑣也無法保護市長的人身安全。