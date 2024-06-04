港人能否「悼念六四」？李家超：港府立場清晰、所有活動需守法
六四天安門事件今（4）日屆滿35週年，香港作為過去每年全球規模最大的六四紀念活動舉辦地，在香港國安法實施後集會遊行與言論自由遭嚴重限縮，就連香港行為藝術家站在路邊不發一語只比手勢也被大批警方帶走；而被問及市民能否悼念六四事件時，香港行政長官李家超今則並未正面回答，僅強調政府立場清晰，任何公眾活動都必須守法。
國際中心楊智傑／綜合報導
2020年香港實施國安法，今年3月又通過新版國安法，近期被逮捕者當中就有人是因在網路上散佈天安門廣場鎮壓35周年相關訊息而受補。根據香港電台網報導，在李家超出席行政會議前，有記者詢問他市民能否悼念「六四事件」，以及「六四事件」是否成為政治禁忌，李家超並未直接回應，而是指出針對「個別日子」政府的立場清晰，強調任何公眾活動都必須守法、所有活動都受相關法例的規管。
李家超指出，危害國家安全的行為和風險會突如其來，不要「好了傷口忘記痛楚 」。他並稱，香港仍有力量嘗試破壞香港的穩定和國家安全，要小心有人「騎劫議題」，借題發揮去「搞事」。
他又稱香港人不能忘記2019年「顏色革命」所帶來的傷痛，並說要警惕仍有勢力嘗試破壞國家安全，也要小心有人借題發揮，「因此，任何活動都要守法」。
接著他提到，在香港泛民主派初選案中，有47人被控，大部分被定罪，至今只有2人罪名不成立，「這項裁決顯示，法庭確定串謀顛覆國家政權罪的發生及存在，也顯示出危害國家安全的風險是真實的，『犯罪的人會利用迷惑的名義或幌子，進行危害國家安全的行為』」。
香港國家安全處在今5月底拘捕5女1男，這是基本法23條上路以來，首度被香港國安處用來拘捕民運人士的實際行為。香港國安處指控他們利用某個將至的「敏感日子」，持續發布具煽動意圖的文章，而當時這個敏感日子指的就是六四，被捕者則包括前支聯會副主席鄒幸彤。