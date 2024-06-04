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節氣「芒種」6/5要來了！禁忌、習俗一次看　不宜剪頭髮原因曝光

▲芒種到來也代表夏天到了，將會迎來又燥又熱的節氣，同時芒種也象徵大麥，小麥，穀物都發育成熟。(示意圖／美國稻米協會提供)
▲芒種到來也代表夏天到了，將會迎來又燥又熱的節氣，同時芒種也象徵大麥，小麥，穀物都發育成熟。(示意圖／美國稻米協會提供)

記者潘毅／綜合報導

一年之中的第十一個節氣「芒種」，即將在本週三（6月5日）到來，命理專家「小孟老師」也發文解釋，「芒種」的由來，隨後也點出這一天的的「6大禁忌」，讓民眾能進行參考與迴避。

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📍「芒種」的由來

小孟老師指出，芒種到來也代表夏天到了，將會迎來又燥又熱的節氣，同時芒種也象徵大麥，小麥，穀物都發育成熟農民辛勤搶收的日子，也是芒果盛產的時刻，因此稱為芒種，也有人將芒重稱為忙種。

▲近年來台灣除了自產的稻米外，有越來越多的民眾與餐廳嘗試品質優良、種類多元的美國米，來滿足各式料理需求。 (圖／美國稻米協會提供)
▲芒種為農夫辛苦栽重日與收割日，因此米飯一定要吃完，過度浪費容易財氣空空。(示意圖／美國稻米協會提供)
📍「芒種」相關俗諺

四月芒種雨，五月無乾土，六月火燒埔：芒種日下雨便會連著下到五月，即俗稱梅雨。
五月龍船北：端午節前後還有吹北風的可能。
芒種瘋鯊：鹿港一帶海域，芒種前後會出現鯊魚。
芒種蝶仔討無食：陰曆五月以後，百花花期均過，此時之蝴蝶已無花粉可採。

📍6/5迎芒種！「6大禁忌」一次看

一、不宜喝太冰：

芒種天氣過熱，不宜喝太冰冷的飲品與冰食，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目炫，或者產生耳鳴。

二、不宜吃芒果：

芒果容易引起溼疹，過度食用會讓身體癢或引發皮膚過敏，因此愛吃芒果的朋友僅量避免不宜食用過量。

三、不宜洗冷水澡：

芒種日天氣熱，很多人運動後喜歡洗冷水澡，切忌務必保持溫度適中，以免身體刺激過大引起感冒。

四、不宜剪髮：

芒種日在古代是屬於忙碌的節氣，因此古人不會在這個日子剪頭髮，若在此日剪髮代表未來一年你會很清閑，財運會減少。

五、四種人沖煞：

芒種當日沖馬與牛，雙魚座與摩羯座，這三類人不宜前往較陰的地方，或者到海邊以防止煞氣沖入，影響到身體。

六、不要浪費米糧：

芒種為農夫辛苦栽重日與收割日，因此米飯一定要吃完，過度浪費容易財氣空空。

▲原PO好奇「百元剪髮是不是很賺」，並透露「神級優勢」，貼文一出，也有內行人抖真相，直呼「一堆贏過髮廊」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲芒種這天不宜剪髮，原因與古人習慣有關。（示意圖／翻攝photoAC）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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