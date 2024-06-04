節氣「芒種」6/5要來了！禁忌、習俗一次看　不宜剪頭髮原因曝光

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小孟老師指出，芒種到來也代表夏天到了，將會迎來又燥又熱的節氣，同時芒種也象徵大麥，小麥，穀物都發育成熟農民辛勤搶收的日子，也是芒果盛產的時刻，因此稱為芒種，也有人將芒重稱為忙種。
📍「芒種」相關俗諺
四月芒種雨，五月無乾土，六月火燒埔：芒種日下雨便會連著下到五月，即俗稱梅雨。
五月龍船北：端午節前後還有吹北風的可能。
芒種瘋鯊：鹿港一帶海域，芒種前後會出現鯊魚。
芒種蝶仔討無食：陰曆五月以後，百花花期均過，此時之蝴蝶已無花粉可採。
📍6/5迎芒種！「6大禁忌」一次看
一、不宜喝太冰：
芒種天氣過熱，不宜喝太冰冷的飲品與冰食，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目炫，或者產生耳鳴。
二、不宜吃芒果：
芒果容易引起溼疹，過度食用會讓身體癢或引發皮膚過敏，因此愛吃芒果的朋友僅量避免不宜食用過量。
三、不宜洗冷水澡：
芒種日天氣熱，很多人運動後喜歡洗冷水澡，切忌務必保持溫度適中，以免身體刺激過大引起感冒。
四、不宜剪髮：
芒種日在古代是屬於忙碌的節氣，因此古人不會在這個日子剪頭髮，若在此日剪髮代表未來一年你會很清閑，財運會減少。
五、四種人沖煞：
芒種當日沖馬與牛，雙魚座與摩羯座，這三類人不宜前往較陰的地方，或者到海邊以防止煞氣沖入，影響到身體。
六、不要浪費米糧：
芒種為農夫辛苦栽重日與收割日，因此米飯一定要吃完，過度浪費容易財氣空空。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。