Spotify又要漲價！「3方案」最新價格出爐了 國際用戶恐難逃一劫
全球串流音樂平台龍頭Spotify又傳出漲價消息！去年Spotify針對全球超過50個國家進行調漲，當時台灣幸運地躲過這波漲價。沒想到相隔不到一年，Spotify又宣布將在美國調漲方案價格，而其他國家用戶，恐怕也難逃一劫。
記者潘毅／綜合報導
據外媒《The Verge》報導，Spotify下個月將調漲美國用戶的價格，Premium方案將調漲至1.99美元（約新台幣388元），漲幅20％；Duo「雙人方案」則將調漲至16.99美元（約新台幣550元），上漲2美元，漲幅達30％；最後是Family「家庭方案」，收費將變成19.99美元（約新台幣647元），漲幅25%。
對此，Spotify官方也解釋，「為了能夠繼續對產品功能進行投資和創新，並為用戶帶來最佳體驗，我們偶爾會更新價格」，並表示美國用戶將在下個月將收到一封電子郵件，內容會說明費用調整的相關資訊。
事實上，Spotify上個月才宣布將調整國際用戶價格，而下個月將調漲美國地區方案價格，也成為警訊。目前台灣的Spotify，Premium方案每月收費為149元，Duo「雙人方案」則是每個月198元，最後是「家庭方案」，每個月收費268元，究竟美國價格調漲是否也會影響到台灣用戶，仍有待後續觀察。