巷仔內／台積電董座魏哲家首場記者會　幽默風趣老神在在各個擊破

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媒體提問尊稱魏哲家為董事長與總裁，但他說「叫我Ｃ.C就好」自己也很習慣這樣的叫法，還要大家不要拿他跟創辦人張忠謀比較，雖然張忠謀曾說魏哲家是「準備得最齊全的CEO」，但他認為自己只是普通人，根本無法跟張比較。儘管如此，魏哲家回答問題自信滿滿下，也營造著「不容質疑」的氛圍感。
尤其日前國際媒體提出魏哲家掌權得面臨三大問題，首先是地緣政治風險，美國大選結果會不會對俄亥俄州建廠有所影響，魏哲家延續剛退休董座劉德音說「不論誰當選，美國兩黨都對建廠有共識」不認為會有問題。至於兩岸關係緊張，產能能外移嗎？他則說「台灣產能占8到9成很難外移，但相信以兩岸領導人的聰明才智，不會讓戰爭發生」解除投資人疑慮。
第二是台積電近年來積極擴廠，但美國廠之前爆發勞資糾紛，如何管理各地員工實屬難題。為此，魏哲家說在美國、日本設廠對台積電而言是很好的經驗，但他坦言每個國家都有不同的文化，做事方法稍有彈性沒關係，只是他堅持一定要有一樣的價值觀，就是誠信正直與尊重客戶。至於與員工的關係，他強調目前與美國工會相處甚歡，是共存共榮的關係，「進展相當不錯」。
第三是台積電在整個晶片產業面臨的典範轉移，面對AI時代來臨，運算力需求的大增，如何持續微縮電晶體達到更有效率與更節能？魏哲家對此帶點狂氣說，「台積電技術領先，我們沒有停下來的一天，台積電沒有競爭對手」，且幾乎所有國際大廠都來尋求合作，台積電在設計上幫助客戶成功，台積電等於跟客戶一起成長，這樣緊密的關係是其他廠商無法做到的。
也因此，魏哲家開玩笑向記者們小小抱怨，「Jensen（輝達執行長黃仁勳）的東西真的太貴，但很有價值，所以我也會跟他秀出我們台積電的價值」妙語如珠逗樂現場所有人。一個小時媒體見面會笑聲不斷，魏哲家最後甚至跑到座位區跟記者們玩自拍，可愛的小互動意外成為媒體間的話題，但C.C魏就此接下大任領軍台積電，臉上的笑容能不能像這場記者會一樣留到最後，有待時間來證明。