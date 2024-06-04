周星馳首部劇《金豬玉葉》百萬人搶看！暗諷日本核汙水、美國槍擊
「星爺」周星馳與抖音平台合作開發「九五二七劇場」，星爺首部出品微短劇《金豬玉葉》搭檔易小星監製，本劇以黑色幽默方式暗諷日本核汙水、美國槍擊案件、網路詐騙等熱門事件；該劇日前播出第一集，短短5小時觀看人數就突破500萬，但粉絲評價兩極。
記者黃雅琪／綜合報導
《金豬玉葉》第一季共有24集、每集時長約5分鐘，劇情鎖定時事熱門話題「殺豬盤」（網路浪漫騙局），講述台灣律師實習生葉小萊因其雙胞胎姐妹遭遇殺豬盤，決定前往中國大陸尋找嫌疑人朱浩，卻發現對方也被冒用身分，元凶另有其人。
劇中東北「猛男」和台灣「萌妹」組成歡喜冤家，就此踏上笑料不斷的追凶之旅，兩人憑藉著機智和勇氣，一路從成都追到東北，將暗藏深處的詐騙團夥一一起底，展開一場場驚心動魄、啼笑皆非的較量。
《金豬玉葉》從製作初期，就主打為周星馳首部出品短劇宣傳，令大批星爺影迷滿懷期待！果不其然，首集日前播出後，短短5小時就吸引超過500萬人觀看、登上熱播榜，但粉絲留言卻是評價兩極，有人直誇「不錯啊，品質上乘！」、「星爺拉高了整個短劇產業的門檻」，也有人認為「真心很一般超一般」、「掛出品人，沒有星爺的味道。」