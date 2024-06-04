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黃仁勳和馬斯克格局大不同！謝金河注意到他「1項最高指導原則」

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，所到之處都成為焦點。（圖／記者鄭妤安攝，2024.06.04）
▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，所到之處都成為焦點。（圖／記者鄭妤安攝，2024.06.04）

國際中心顏得智／綜合報導

輝達執行長黃仁勳自5月26日抵台後，所到之處颳起一陣黃仁勳旋風，2日晚間COMPUTEX主題演講更引發極大關注。財信傳媒董事長謝金河指出，黃仁勳與同樣曾經是產業界超級巨星的特斯拉創辦人馬斯克格局大不同，他注意到，黃仁勳有一個「最高指導原則」。

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謝金河指出，同樣是美國產業的超級巨星，過去特斯拉的馬斯克是鎂光燈聚焦的超級明星，如今這個光環落在黃仁勳身上。在Tesla最風光的時候，Tesla市值高達1.2432兆美元，那個時候，Nvidia只有二千多億美元，如今Nvidia2.8兆美元，Tesla不到6000億美元，兩家公司差距拉大。

謝金河提到，馬斯克與黃仁勳最大的差別在於對台灣和中國的不同態度。黃仁勳言必稱台灣，和台灣人民打成一片，而且，不斷強調台灣是世界的核心！一般知名人士敢這樣說，一定會遭來中國巨大壓力，最直接的就是封殺或圍堵，但黃仁勳好像沒在怕，而且，中共當局也拿他沒辦法。

謝金河注意到，黃仁勳有一個最高指導原則，就是他遵守美國政府的法律規定，而且黃仁勳天天和供應鏈廠商打成一片，但從不與台灣的政府有公開的接觸。今天賴總統親臨Computex致敬，黃仁勳跑去雲達的攤位。

另一個是對中國的態度，謝金河點出，馬斯克言必稱中國，而且經常倒打台灣一把。電動車的原形最早起於台灣，台灣的和大，富田都是最早的供應鏈成員，但馬斯克接受中國捐地，貸款，把供應鏈全部搬到中國，如今養大中國電動車企，Tesla慢慢被中國電動車企吞噬，前景恐怕黯淡。

謝金河舉例，馬斯克四月底原決定去印度看莫廸，但關鍵時刻不僅放莫迪鴿子，且跑到北京和中國交換數據，看起來好像是最後一把賭注。如今莫迪高票第三次連任，馬斯克可能自斷印度投資路。

謝金河認為，馬斯克是移民之子，他對民主自由的普世價值，沒有太深刻的體悟，經常憑直覺反應，但沒有深刻的人文素養做後盾，看起來也會讓企業陷入險境。這次黃仁勳高明的地方是他知道台灣的企業不會自創品牌，回頭反噬老大，他努力帶著供應鏈，一起把AI的餅做大。Nvidia強大，台灣的供應鏈成員也會跟著他壯大。

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