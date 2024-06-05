教士隊內野手被終生禁賽！下注大聯盟球賽約486萬　過關率僅4.3％

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根據大聯盟調查指出，馬卡諾從2022年10月16日至2023年11月1日之間，共下注387場棒球賽，其中有231場與大聯盟有關的比賽，共花費超過15萬美元。這也讓他受到終身禁賽的處分。
大聯盟官方表示，馬卡諾去年下注25場海盜隊比賽，雖然他在大聯盟球隊名單，但當時他1場都沒有出賽，因為膝傷球季提前報銷、待在傷病名單。馬卡諾也輸掉所有與海盜隊的賭注；大聯盟官方提到，馬卡諾幾乎只賭比賽的結果，下注與大聯盟相關比賽的勝率只有4.3％。
大聯盟規則第21條明文規定，涉及投注自己球隊的棒球比賽，將會被終身禁賽。根據美國媒體《美聯社》報導，馬卡諾成為1924年紐約巨人球員Jimmy O'Connell以來，第一位因涉及賭博被禁賽的大聯盟球員。
O'Connell向費城費城人游擊手Heinie Sand行賄500美元，與總教練Cozy Dolan一起被終身禁賽。當時500美元換算目前相當於9168美元（約29.9萬台幣）。
在之後較知名涉賭事件是大聯盟安打王Pete Rose，他生涯最多出賽3652場、4256安打、14053打數。他在1989年由於被查出在執教母隊辛辛那提紅人期間涉賭，因為他賭自己的球隊比賽，也被判終身禁賽。
大聯盟官方指出，運動家投手Michael Kelly、教士小聯盟投手Jay Groome、費城人小聯盟內野手José Rodríguez、以及響尾蛇投手Andrew Saalfrank，這4人皆透過合法的博弈公司下注大聯盟棒球賽，都將被禁賽1年。
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