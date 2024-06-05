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降息希望再現！美股「勉強站穩」收紅140點　輝達再創歷史新高

▲道瓊工業指數上漲，在華爾街本月開局不平穩後尋求站穩腳跟。（圖／美聯社／達志影像）
▲道瓊工業指數上漲，在華爾街本月開局不平穩後尋求站穩腳跟。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國股市週二（4日）在漲跌之間徘徊，最終以微弱上漲之姿收盤，原因是是降息預期升溫。美國最新公布的就業數據，顯示就業市場正在降溫，這也提振聯準會（Fed）今年降息希望。

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道瓊工業指數收盤上漲140.26點，漲幅0.36%，報收38711.29點；標普500指數收盤上漲0.15%，報收5291.34點；那斯達克綜合指數收盤上漲0.17%，報收16857.05點。

聯準會將於下週召開會議。繼週一的製造業數據後，週二公佈的數據再利降息預期。美國勞工部（DOL）週二公布職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）顯示，4月職位空缺數驟降至805.9萬個，創2021年2月以來新低，且遠低於預期，呈現勞動力市場降溫的跡象。

部分經濟學家和觀察人士認為，週二的數據顯示，目前工資不太可能引發進一步的推升通膨力量。

不過市場亦等待將在週五公佈的5月份非農就業報告。投資者希望勞動市場疲軟到足以讓聯準會降息，但又不會疲軟到引發人們對潛在衰退的擔憂。

Verdence Capital Advisors的分析師梅根（Megan Horneman）)表示，「目前市場正在尋找催化劑。」「到時候壞消息就真的是壞消息了。」

但梅根對於聯準會今年降息的可能性表示懷疑，因為通膨、特別是服務業的物價壓力仍然存在。她指出，在就業報告提供更多見解之前，大盤可能會「保持相當橫盤整理」。

輝達收漲1.25%，再創收盤歷史新高。GameStop在週一上漲21%後，回落超5%。週一，《華爾街日報》報導稱，E-Trade憂心潛在的市場操縱，正在討論是否禁止「帶頭大哥」吉爾（Keith Gill）使用該平台。

道瓊工業指數上揚140.26點或0.36%，收38711.29點。

標普500指數微漲7.94點或0.15%，收5291.34點。

那斯達克指數上漲28.38點或0.17%，收16857.05點。

費城半導體指數小跌36.25點或0.70%，收5116.27點。

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