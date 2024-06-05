降息希望再現！美股「勉強站穩」收紅140點　輝達再創歷史新高

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聯準會將於下週召開會議。繼週一的製造業數據後，週二公佈的數據再利降息預期。美國勞工部（DOL）週二公布職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）顯示，4月職位空缺數驟降至805.9萬個，創2021年2月以來新低，且遠低於預期，呈現勞動力市場降溫的跡象。
部分經濟學家和觀察人士認為，週二的數據顯示，目前工資不太可能引發進一步的推升通膨力量。
不過市場亦等待將在週五公佈的5月份非農就業報告。投資者希望勞動市場疲軟到足以讓聯準會降息，但又不會疲軟到引發人們對潛在衰退的擔憂。
Verdence Capital Advisors的分析師梅根（Megan Horneman）)表示，「目前市場正在尋找催化劑。」「到時候壞消息就真的是壞消息了。」
但梅根對於聯準會今年降息的可能性表示懷疑，因為通膨、特別是服務業的物價壓力仍然存在。她指出，在就業報告提供更多見解之前，大盤可能會「保持相當橫盤整理」。
輝達收漲1.25%，再創收盤歷史新高。GameStop在週一上漲21%後，回落超5%。週一，《華爾街日報》報導稱，E-Trade憂心潛在的市場操縱，正在討論是否禁止「帶頭大哥」吉爾（Keith Gill）使用該平台。
道瓊工業指數上揚140.26點或0.36%，收38711.29點。
標普500指數微漲7.94點或0.15%，收5291.34點。
那斯達克指數上漲28.38點或0.17%，收16857.05點。
費城半導體指數小跌36.25點或0.70%，收5116.27點。