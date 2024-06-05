戰狼-1！中國外交部發言人汪文斌將卸任　曾尷尬應對「秦剛消失」

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羅照輝表示，柬埔寨是中國周邊重要國家，國合署高度重視對柬援助和發展合作，希望使館充分發揮一線作用，與國合署密切配合，統籌標志性的工程和「小而美」項目，選好援助項目，並推動柬方用好全球發展項目庫、資金庫等各類資源，積極服務中柬戰略關係。
汪文斌表示，將遵循國家國際發展合作署政策，「加大工作力度，推動中柬援助發展合作取得更多務實成果」。
汪文斌上月24日在主持外交部例行記者會的尾聲表示，「感謝大家出席外交部例行記者會，我們再見！」並在散場之後特別與一些記者握手、合影。已過去汪文斌主持記者會的習慣，通常會先詢問「還有其他的問題嗎？」再以「如果沒有的話，今天的記者會到此結束，謝謝大家！」做結尾。隔日港媒《星島日報》便引述現場消息指出汪文斌即將卸任，且可能外派擔任重要國家大使或其他要職。
值得一提的是，柬埔寨可能成為中美下一個角力要地。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）近日結束新加坡舉行的「香格里拉對話」亞洲安全會議行程，4日立即訪問了柬埔寨，並與柬國總理洪馬內（Hun Manet）會面，有外媒指出此趟行程是為了嘗試推動「重塑美柬關係」。
公開資料顯示，現年53歲的汪文斌，畢業於外交學院，外交資歷豐富，曾在中國外交部新聞司、西歐司、政策司、辦公廳及中國駐塞內加爾、喀麥隆和毛里求斯使領館工作，並在2020年7月出任外交部第32任發言人之前，曾於2018年至2020年擔任中國駐突尼西亞大使。
今年4月時，有眼尖網友發現汪文斌在例行記者會上配戴的手錶是瑞士奢侈品品牌「百達翡麗（Patek philippe）」、價值347萬元人民幣的鸚鵡螺，二手售價更高達69萬7000美金。當時有評論指出，以汪文斌的職等，月薪不過1萬3000元人民幣左右，需要不吃不喝存款22年才買得起。
另外，汪文斌在擔任外交部發言人期間，曾在2023年7月的例行記者會上，被問及秦剛何時回歸，但汪文斌卻在眾目睽睽下，面露尷尬之色，不敢正眼相向，並低頭看稿。沉默了接近20秒，才說「我此前已經介紹過相關情況，下一個問題。」
中共前外交部長、前國務委員秦剛自2023年7月底被免去外長職務後，離奇的從公眾視野「消失」。今年2月27日，中共全國人大常委會公告顯示，秦剛辭去第十四屆全國人大代表職務。截至目前，秦剛仍處於「失蹤」狀態，始終未露面。
據中國外交部官網「發言人表態」頁面，汪文斌的頭像及簡介尚未被移除。