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Porzingis總冠軍賽G1復出！Doncic駁斥不合傳聞：不知道又亂說

▲波士頓塞爾提克主戰前鋒Kristaps Porzingis，在季後賽首輪面對熱火時，就遭遇右小腿拉傷傷勢，缺席10場後確定在總冠軍賽G1復出。（圖／美聯社／達志影像）
▲波士頓塞爾提克主戰前鋒Kristaps Porzingis，在季後賽首輪面對熱火時，就遭遇右小腿拉傷傷勢，缺席10場後確定在總冠軍賽G1復出。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在2024年總冠軍賽上，波士頓塞爾提克將迎來他們近年最佳的爭冠機會，根據《 The Athletic》知名記者Shams Charania報導，因傷已經缺席10場季後賽的內線球星Kristaps Porzingis確定在總冠軍賽G1復出。Porzingis是塞爾提這一季的重要補強，他例行賽出賽57場，場均貢獻20.1分7.2籃板，整體投籃命中率達到51.6％，在攻防兩隊端對於球隊內線都有重大提升。總冠軍賽將對上達拉斯獨行俠，Porzingis受訪時稱讚前東家，Luka Doncic也強調兩人之間感球很好，不像外界說的那樣關係糟糕。

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Porzingis成綠衫軍重要補強　總冠軍賽確定回歸

Porzingis過去曾效力過獨行俠隊，不過與Luka Doncic之間的配合效果並不理想，本季他來到塞爾提克後如魚得水，幫助球隊成為2023-24賽季例行賽戰績最佳的球隊。不過，對這位拉脫維亞球星來說，最大的敵人還是傷病，他在例行賽缺陣25場，季後賽階段又因在首輪G4右小腿拉傷，後續缺席了10場，直到近期才回歸球隊。所幸塞爾提克在東區沒有對手，他不用急著復出，也好在總冠軍賽他確定可以回歸，幫助球隊。

Porzingis今年季後賽出賽4場比賽，場均12.3分5籃板1.8助攻1.3抄截1.5阻攻，並沒有達到例行賽水準，面對有出色內線防守的獨行俠，球隊需要他挺身而出。

與Porzingis感情好　Doncic駁斥負面傳聞

有趣的是，近期前NBA球員Chandler Parsons在節目上表示獨行俠球迷會噓Porzingis、而且和Doncic處不好，試圖製造話題，但對此Doncic親自駁斥這種說法。「這為什麼就是我很少看這些報導的原因，不知道又亂說。我差不多只和Chandler Parsons說過2次話，我和KP關係很好，不知道為什麼他會這樣說。」談起當年的配合，Doncic表示，雖然當年兩人的搭檔沒能成功，但他沒有多想，專注在眼前的奪冠任務，這些事等到未來再說吧。

而Porzingis則是大氣地為獨行俠打進總冠軍賽感到開心，「我在那裡打了兩年半，我為達拉斯的每個人都感到高興。我將回到達拉斯和我的老東家對抗，在那裡打幾場比賽，這會很有趣的，我非常期待。」

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