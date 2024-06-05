Porzingis總冠軍賽G1復出！Doncic駁斥不合傳聞：不知道又亂說

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Porzingis過去曾效力過獨行俠隊，不過與Luka Doncic之間的配合效果並不理想，本季他來到塞爾提克後如魚得水，幫助球隊成為2023-24賽季例行賽戰績最佳的球隊。不過，對這位拉脫維亞球星來說，最大的敵人還是傷病，他在例行賽缺陣25場，季後賽階段又因在首輪G4右小腿拉傷，後續缺席了10場，直到近期才回歸球隊。所幸塞爾提克在東區沒有對手，他不用急著復出，也好在總冠軍賽他確定可以回歸，幫助球隊。
Porzingis今年季後賽出賽4場比賽，場均12.3分5籃板1.8助攻1.3抄截1.5阻攻，並沒有達到例行賽水準，面對有出色內線防守的獨行俠，球隊需要他挺身而出。
與Porzingis感情好 Doncic駁斥負面傳聞
有趣的是，近期前NBA球員Chandler Parsons在節目上表示獨行俠球迷會噓Porzingis、而且和Doncic處不好，試圖製造話題，但對此Doncic親自駁斥這種說法。「這為什麼就是我很少看這些報導的原因，不知道又亂說。我差不多只和Chandler Parsons說過2次話，我和KP關係很好，不知道為什麼他會這樣說。」談起當年的配合，Doncic表示，雖然當年兩人的搭檔沒能成功，但他沒有多想，專注在眼前的奪冠任務，這些事等到未來再說吧。
而Porzingis則是大氣地為獨行俠打進總冠軍賽感到開心，「我在那裡打了兩年半，我為達拉斯的每個人都感到高興。我將回到達拉斯和我的老東家對抗，在那裡打幾場比賽，這會很有趣的，我非常期待。」