許維恩家中畫面曝光！大力士女兒單手拿奶瓶 她卻害羞認了這件事
42歲許維恩和小6歲王家梁結婚2年多，育有未足歲的女兒「忒忒」，許維恩昨（4）日在粉專分享一段家中監視器畫面，她穿睡衣陪小孩喝奶，重點部位用貼圖遮掩，不好意思地說：「沒穿內衣很透...」網友聚焦在她的大力士女兒，單手拿300cc奶瓶，直呼：「很像在拿啞鈴！」
記者楊穎軒／綜合報導
許維恩上傳43秒嬰兒監視器影片，可見愛女忒忒在嬰兒床上，自己拿著奶瓶喝奶，許維恩穿一件背心式睡衣裙，側身躺在一旁陪伴，「忒忒真的很Chill～邊喝奶邊玩腳～300cc（奶瓶重量）也不輕...真的還滿有力的～手腕很強！So chill～」
引人注意的是許維恩以愛心圖案遮住胸前，她坦言因為在家沒穿內在美，避免走光才後製影片，「愛心貼圖不要問，沒穿內衣很透...」網友留言：「好厲害的忒忒！拿奶瓶的姿勢很像在拿啞鈴耶」、「太厲害了」、「好會喝喔」、「超可愛」、「寶寶愛的眼神邊喝邊看著媽媽！」
許維恩出道21年，過去給人性感形象，曾經上空拍攝FHM男人幫雜誌，出過清涼寫真集《維恩的秘密花園》，紀錄自己最美好的一刻，成為人妻後，她依然不吝展露傲人身材，公開看似裸體的泡澡照片，三點只用泡沫蓋住，也拍正面全裸但三點不露的孕婦沙龍照。如今升格人母，許維恩尺度稍微收斂，凍齡外貌和絕佳體態被許多媽媽視為標竿。