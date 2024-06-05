來自靜岡「天婦羅杉村」！海膽、和牛都能炸 還有「令和怪物」
橘焱胡同集團引進日本高端餐飲品牌「天婦羅 杉村」，明（6）日於台北萬豪酒店二樓盛大開幕，秉持正宗江戶前天婦羅的傳統，結合四十年旬技與傳承之精華，來自日本靜岡的頂級「天婦羅 杉村」，由天婦羅大師杉村裕史社長親自操刀，攜手台灣主廚陳威翰，師法四季自然嚴選當令中日食材，追求「天婦羅」的工法技藝，以「旬技」造就鮮味，吃得到多種當令時蔬，還有和牛、海膽等，都能拿來製成日式天婦羅。午餐每人3980元+10%起、晚餐每人4980元+10%起。
記者葉盛耀/綜合報導
「天婦羅 杉村」杉村社長認為：「在天婦羅的世界裡，精準掌控溫度是一門藝術。」他以堅定的信念重視每一道工序，從油的配比、溫度的講究，到麵衣的厚薄及炸製的秒數，並要透過經驗累積才能精準判斷；而身為「天婦羅 杉村」海外唯一傳承人的陳威翰主廚，肩負起杉村社長的厚望，表示：「『天婦羅 杉村』不僅是一間餐廳，更是一座連接日本靜岡與台灣文化的橋樑。」
杉村裕史社長堅持選用玉米沙拉油和麻油的獨特配方，使天婦羅清新不油膩。油溫抓在170度至210度之間，以鎖住食材的鮮甜和口感。同時，杉村社長堅持以薄麵衣襯托食材的原始風味，增添輕盈中的酥脆口感，他謙虛地說：「直到今日，我仍在不斷學習，根據當日食材的特性調整麵衣和油溫，並且持續修正麵衣的比例，以維持最佳狀態。」這展示出他對純粹和極致的執著追求。「天婦羅 杉村」海外首店的台灣限定菜單，嚴選台灣在地蔬菜和日本空運海鮮等食材入菜。
蔬菜類中，就吃得到屏東栗子南瓜、台灣在地椎茸等，麵衣輕盈酥脆，也建議搭配咖哩鹽食用，別有一番風味。而顧客絕對會更加驚艷於日本海膽，是將日本海膽以紫蘇葉（有時會改海苔）包覆其中，外層清香與海膽甜味交融，尤其海膽內層依舊保留著原始綿軟口感，也更維持著該有的鮮味。
杉村裕史社長也堅持要有日本鱚魚，採用日本空運來台的鱚魚，沾裹上麵衣後花時間慢慢炸製，肉質輕盈蓬鬆細膩且回甘，輕柔的風味餘味悠長。菜單中較特殊的則數「令和怪物（季節限定）」，原來是來自日本岩手縣空運的生蠔，在薄而酥脆的麵衣包裹下，嘗得出其濃郁的香氣與豐富口感，滿滿海味縈繞於嘴裡。
而日本A5等級和牛菲力同樣有著僅極薄的麵衣，日本和牛菲力的油花恰到好處，約莫3分熟依舊保有著豐沛肉汁，建議搭配新鮮研磨的日本山葵一同食用，也建議要趁熱品嚐，麵衣才會有該有的酥脆口感。
套餐最後，會以天婦羅丼飯或天婦羅茶漬飯收尾，尤其丼飯是以炸物配上煮得恰到好處的白飯與自製鹹甜滋味的醬汁，吃下來相當飽足。「天婦羅 杉村」全球海外首店規格幾乎比照靜岡總店，僅差別在於因為法規問題，台灣無法像總店使用明火，「天婦羅 杉村」明（6）日在台北萬豪酒店盛大開幕，將以高級無菜單與採取預約訂席的方式，且比照總店預計每場可能將僅收10人。
另外，台灣自創品牌「米匠」，繼中山一號店與座落富豪社區的大直二號店之後，也開設三號店-米匠華山店，已開始試營運，並可接受預約。標榜每位1300＋10%元能吃到超有特色的雙層握壽司、炙燒比目魚緣側，以及混搭丹麥吐司、海膽、鮭魚卵、鮟鱇魚肝的金磚，還有炸物、熱食等共計15道精采料理，開創Omakase日式無菜單料理新體驗。