美超微梁見後今登場！黃仁勳驚喜站台　大秀台語力挺

美超微（Supermicro）創辦人、總裁暨執行長梁見後今（5）日於「COMPUTEX 2024」舉行主題演講，介紹最新的人工智慧及領先的綠色運算技術系統，使客戶能建構應用優化的IT解決方案來管理任何基礎設施，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也驚喜站台支持。
記者鄭妤安、許若茵／台北報導
梁見後今日主題演講中，揭曉公司最新的人工智慧基礎設施進展，討論推動產業成長的機遇，並重點介紹部署永續整體IT解決方案的策略，以及ESG製造和綠色運算，展示美超微的創新解決方案如何重塑IT格局並加速跨產業的人工智慧、雲端和邊緣基礎設施發展。
根據《華盛頓郵報》報導，黃仁勳和梁見後都來自台灣，兩人有30年交情，皆在同年創業，可說是擁有革命情感，兩家公司美國總部僅距離15分鐘車程，雙方往來密切。美超微與輝達第一個共同打造的伺服器是一台超級電腦，黃仁勳過去曾表示，「當年沒有任何人相信加速運算，只有梁見後相信」，顯見兩人英雄所見略同，相知相惜。
今日演講上，黃仁勳也驚喜站台，他仍然穿著招牌皮衣，與梁見後數度勾肩搭背展示好交情，在梁見後展現產品時黃仁勳更用台語大讚「有夠美」，並用中文稱讚跟天使一樣漂亮，數度直呼好漂亮，力挺梁見後，兩人在演講途中也時不時就切換台語、中文、英語互動，詼諧談話連連引發台下歡快。