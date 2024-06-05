6/5「芒種」吉凶分明！節氣起源、最旺星座　開運記得要拜土地公

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芒種本意是指稻穗吐穗結實，開始長出細芒，此時農家可以準備收割農作物，並準備下一期的播種。此時也是台灣地區芒果的收成期，因此有著「芒種夏至，檨仔落蒂」的俗諺。
台灣自古使農業社會，雨水是灌溉農作物的重要水源，所以台灣也流傳著在芒種這天觀測是否會下大雷雨，如果有則代表今年會是個豐收年，反之，則可能農收不盡理想，因此有著「芒種逢雷美亦然，端陽有雨是豐年」的俗諺。
🟡芒種節氣開運秘訣
邱彥龍老師提醒，芒種到吉凶鮮明，名望、財富、榮譽、好運、愛情即將到來，但暴力、死亡、輕生、受傷、貪婪、說謊、凶煞、惡毒等令人厭惡的事也會發生。這段期間想要好大於壞，可以多拜關聖帝君、玉皇大帝、土地公、觀音菩薩、三太子、白菩薩、月下老人、四面佛、太陽神、大日如來、金剛護法、伽藍尊者、金翅鳥等，都將擁有很好的助力。
另外，想要逢凶化吉，心想事成，則可配戴珍珠、玉石、鑽石、寶石、黃金相關飾品，服飾方面可穿搭白色、藍色、紅色、米白色等衣物，幸運物則可選有「S」或「A」字樣或者老鷹圖騰的飾物，可以提升財運、桃花運、事業運跟官運，增加名氣，提升氣場。
🟡芒種要保持心情愉悅，睡眠要好
邱彥龍老師引用《易林·豫之蠱》卦曰：「茹芝餌黃，飲食玉瑛; 與神流通，長無憂兇。」說明芒種節氣應注意事項，包含保持心情愉快，睡眠要好，不要因忙碌而飲食不正常，凡事照步驟進行，勿想一步登天，增加運勢的小方法，可以在6月份多吃點靈芝類食品、黃鱔魚料理等、可以讓事業、健康、運勢有奇效之功。
🟡芒種期間最旺星座、行業
芒種期間最旺的星是太陽、水星、金星、海王星，有利於領導者、政府官員、大投資家以及包含文化藝術娛樂、新聞出版業、網紅、印刷業、塑膠業、進出口貿易、活動策畫、婚慶、兒童產業、五金業、淡海水產業、船務業、運輸業、飲食業、石油業、黃金、靈性玄學、教育等17種行業都是走旺運。雙子、巨蟹、處女、水瓶、金牛、天秤及獅子等七個星座，也要好好把握運勢騰飛的機會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。