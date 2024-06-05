說給習聽？中防長香會喊「分裂台灣粉身碎骨」　分析：疑為爭上位

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儘管董軍已經在演說中已經提到了台灣相關問題，但在後續的問答環節中，董軍飛彈拒絕回答由主持人提問的中東和烏克蘭等其他話題，還持續緊咬著台灣議題不放。主持人、國際戰略研究所執行長吉蓋里奇（Bastian Giegerich）2度打斷董軍發言，指出「這是一個10分鐘的回答」，要求董軍回答觀眾提出的其他問題。
董軍針對台灣問題長篇大論，也引起了現場不滿。連說話向來溫和的新加坡國防部長黃永宏，在接下來的環節中也暗酸，這位部長（指董軍）「可能會希望有多半小時」來討論這個話題。
董軍在香格里拉對話上發言的影片傳到社群平台X（舊稱推特）之後，網友湧入留言嘲諷，「稿子沒念完被主持人打斷了，為了工資，繼續念完了」、「觀眾是習主席」、「沒事，川普把北京一炸就老實了。」也有人大酸「他很快會和他的幾個前任一樣粉身碎骨，自取滅亡。」
《大紀元》報導指出，董軍是在去年底任國防部長。前中國海軍司令部中校姚誠透露，董軍善於結交領導和同事，但他缺乏國防部長所需的外交知識能力，基本上就是草包一個。
董軍上任半年，仍未按慣例入軍委，也不是國務委員。中國國務院總理李強開國務院會議時，他也未能坐主席台。中共官方先前已宣布第二十屆三中全會將於7月召開，董軍是否晉升為中央軍委委員，引人關注。
中國民主黨全國委員會主席、旅美政治學者王軍濤曾向《大紀元》表示，習近平還要考驗考驗董軍，才決定他能不能提升。
不過在董軍之前，前任國防部長李尚福突然被免職，再前一任國防部長魏鳳和也傳出事。而近期中共軍中一大批將領落馬，他們都是由習近平親自提拔。