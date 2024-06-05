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說給習聽？中防長香會喊「分裂台灣粉身碎骨」　分析：疑為爭上位

▲中國國防部長董軍在新加坡香格里拉安全對話對台灣出言恫嚇，稱「分裂」者「必將粉身碎骨、自取滅亡」。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國防部長董軍在新加坡香格里拉安全對話對台灣出言恫嚇，稱「分裂」者「必將粉身碎骨、自取滅亡」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國國防部長董軍2日在一年一度的國際安全會議「香格里拉對話」中發表演說，期間不僅對台灣出言恫嚇，聲稱「分裂」者「必將粉身碎骨、自取滅亡」。除此之外，董軍在演說後的問答環節又對台灣問題大發議論10分鐘，連主持人都看不下去，2度出聲打斷。有分析認為，董軍藉此機會向中國國家主席習近平「邀功」，以爭取更上一層樓；但也有人不看好董軍能在這個位置上坐多久。

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綜合《POLITICO》等媒體報導，董軍2日在香格里拉對話中，以「中國的全球安全觀」為題發表大會主旨發言，並放話稱，「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。」他又批評民進黨政府「大搞漸進式台獨」，「必將被釘在歷史的恥辱柱上」等。

儘管董軍已經在演說中已經提到了台灣相關問題，但在後續的問答環節中，董軍飛彈拒絕回答由主持人提問的中東和烏克蘭等其他話題，還持續緊咬著台灣議題不放。主持人、國際戰略研究所執行長吉蓋里奇（Bastian Giegerich）2度打斷董軍發言，指出「這是一個10分鐘的回答」，要求董軍回答觀眾提出的其他問題。

董軍針對台灣問題長篇大論，也引起了現場不滿。連說話向來溫和的新加坡國防部長黃永宏，在接下來的環節中也暗酸，這位部長（指董軍）「可能會希望有多半小時」來討論這個話題。

董軍在香格里拉對話上發言的影片傳到社群平台X（舊稱推特）之後，網友湧入留言嘲諷，「稿子沒念完被主持人打斷了，為了工資，繼續念完了」、「觀眾是習主席」、「沒事，川普把北京一炸就老實了。」也有人大酸「他很快會和他的幾個前任一樣粉身碎骨，自取滅亡。」

《大紀元》報導指出，董軍是在去年底任國防部長。前中國海軍司令部中校姚誠透露，董軍善於結交領導和同事，但他缺乏國防部長所需的外交知識能力，基本上就是草包一個。

董軍上任半年，仍未按慣例入軍委，也不是國務委員。中國國務院總理李強開國務院會議時，他也未能坐主席台。中共官方先前已宣布第二十屆三中全會將於7月召開，董軍是否晉升為中央軍委委員，引人關注。

中國民主黨全國委員會主席、旅美政治學者王軍濤曾向《大紀元》表示，習近平還要考驗考驗董軍，才決定他能不能提升。

不過在董軍之前，前任國防部長李尚福突然被免職，再前一任國防部長魏鳳和也傳出事。而近期中共軍中一大批將領落馬，他們都是由習近平親自提拔。
 


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