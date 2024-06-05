新北最正運將！木曜女神IG曬「執業證照」 粉絲暴動：求叫車專線
女星丘涵曾是女子跨界國樂團體「無双樂團」的成員，憑著姣好的外貌和音樂才華，獲得許多粉絲的支持與喜愛，近期還活躍於網路節目《木曜4超玩》，有不少網友都認為她是最有機會成為「新一代木曜女神」的人。沒想到，丘涵最近卻在社群上透露自己考到職業駕駛駕照的消息，並曬出執照還跟大家分享考照過程，掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
丘涵近期除了活躍在網路節目《木曜4超玩》之外，她也積極經營Youtube頻道與社群，生活可以說是相當忙碌且充實。近日她透過Threads跟粉絲們分享一個好消息，透露自己以後多了一個新身分，「嗨你好！我是一個職業計程車司機，聽起來是不是有點酷」，並曬出新北市計程車駕駛人執業登記證，吸引大票網友注意。
此外，丘涵也透過IG限時動態發文分享自己考取駕照的過程，她坦言：「很難形容這半年考照經歷了多少，除了學習手排車的路上重重卡關，最難的大概是執業登記證有破千題的法規跟路名。」並透露自己總會想辦法生出時間，在瘋狂忙碌的生活裡逼自己努力去記憶，還因為她姊姊說寫下來會幫助記憶，她便執行了手抄破千考題，死逼自己記住的方法，「每天早上五六點要起床工作、凌晨一兩點還在寫考題」，她就這樣靠意志力熬到考試前，最後終於一次考過，讓她忍不住感動直呼：「能一次考過天知道我多感激，這趟旅程我真的沒辦法再重來一遍。」
最後，丘涵也讚嘆地說：「走過這段路我真的respect路上所有司機，再累再辛苦都不怕。」不少網友看到丘涵的貼文後，都紛紛留言表示：「太猛！有這張突然帥到爆」、「所以到116年8月之前都有機會可以搭到小丘的車」、「怎麼有這麼正的職業司機，想搭」、「下一步是不是跟邰哥一樣考公車駕照」、「可以留下叫車專線嗎」、「那我要找妳當指定駕駛」、「這是一個肯做就餓不死的自由職業」、「人家是司機載到名人、網紅要跟他們拍照，妳是乘客一上車就要跟司機拍照」、「記得帶防狼噴霧」、「想從北部包車到南部，哪裡可以叫到你的車。」