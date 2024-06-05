談黃仁勳！蔡明忠讚非常有魅力超越賈伯斯 更曝有人要幫找地蓋房
輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳近日再度現身台灣，同樣刮起旋風，日前也與台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里、聯發科董事長蔡明介餐敘，富邦集團董事長蔡明忠也是這場「兆元宴」的座上賓之一。蔡明忠今（5）日受訪就表示，自己是在張忠謀90歲大壽認識他，之前也在台積電舉辦的論壇上聽過他演講，黃仁勳是非常有魅力的企業領導人，「不僅堪比蘋果創辦人賈伯斯，甚至已經超越賈伯斯」。蔡明忠更透露，也有出席餐會的台灣建築師姚仁喜，也答應要幫黃仁勳在台灣找地蓋房子。
記者顏真真／台北報導
富邦今日攜手台灣大學風險社會與政策研究中心，舉辦「富邦永續大未來論壇」，以「產業X金融攜手同行 跨越永續轉型落差」為主題，呼應「永續金融」架構，檢視金融機構與其影響之企業與產業，在面對環境、社會與治理（ESG）各面向的全球挑戰與整體社會影響，包括副總統蕭美琴、台灣大學校長陳文章、富邦集團董事長蔡明忠都蒞臨致詞，匯集國內外產、官、學專家，從政策、法規到實務，全方面探討金融業如何協助台灣永續轉型
由於蔡明忠日前現身由林百里作東宴請輝達執行長黃仁勳、台積電創辦人張忠謀的餐會上，媒體也好奇為何會現身餐會？與黃仁勳的互動如何？他說，主要是受廣達創辦人林百里邀約，林百里大概認為全都是電子業，因此，參雜了他與建築師姚仁喜。
蔡明忠表示，以前就見過黃仁勳，第一次認識是在張忠謀90歲大壽，在台積電舉辦的論壇，第一次聽到他的演講，還說黃仁勳如大家所見很有魅力的一個企業領導人，「不僅堪比蘋果創辦人賈伯斯，甚至已經超越賈伯斯」。
至於未來是否有機會與黃仁勳合作，蔡明忠提到，與輝達本來就有合作，輝達一開始做雲端遊戲GeForce Now是由輝達營運的遊戲品牌，台灣大哥大有個相關服務，所以台哥大本來就是輝達電信業的合作夥伴。
此外，蔡明忠更透露，享譽世界的台灣建築師姚仁喜也答應黃仁勳，在台灣幫黃仁勳找塊土地蓋房子，他還提醒姚仁喜要記得自己的承諾。據了解，姚仁喜是自東海大學建築系、柏克萊加州大學建築碩士畢業後，著手成立大元建築工場，現今全台各地都能見到他的代表作品，包含國立故宮博物院南部院區、蘭陽博物館、遠東百貨信義A13等地。