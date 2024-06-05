名家論壇》吳崑玉／AI世代所將面臨的機會與挑戰

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技術→工業→經濟（商業）→社會→政治
遠一點的，像古騰堡印刷機革命。大約1450年左右，古騰堡在德國內陸城市美茵茲，搗鼓出了一台活版印刷機，不論其技術與發明來源為何？那是一台集合了活版、鉛字、油墨、紙張、與運轉機械的好用機器，一開始他只是想拿來印聖經。當時聖經都是手抄本，多由受過特殊訓練的修道院僧侶們完成，經常需要數年數人合力，才能完成一本，所以極其珍貴。古騰堡印刷術發明後，聖經開始普及，各種知識教科書開始有了穩定供給，小說、寫作、出版成了一種產業鏈，大約20~30年間，印刷術與印刷機普及到歐洲各大城市，包括巴黎與威尼斯。在50年中，用這種新方法已印了約三萬種印刷物，共1200多萬份印刷品。西方科技史咸認，古騰堡印刷術推動了文藝復興、宗教改革（1517馬丁路德發表「九十五條論綱」為起點）、啟蒙時代、科學革命（1543哥白尼出版「天體運行論」為起點）…等重大歷史變革，讀書、看書成為一種普羅大眾也可以享有的生活方式，整個歐洲社會結構與運轉型態發生重大變革，最後衝撞教會與國王的既存政治結構，1618-1648年的三十年戰爭，攙雜了宗教仇恨與王權顛覆，可說是當時的世界大戰，最後結束於1648年的西伐里亞條約，定下了現代主權國家的定義與法律基礎。故雨果稱印刷術為世界上最偉大的發明。
同樣的流程又在1760年代工業革命後再走一遍。現在科技史學界多半認為，1760~1860年這100年，可稱為「第一次工業革命」，其推動力為蒸氣機。1860年美國南北戰爭後的工業技術大爆發，一直延續到1945年二戰結束，其尾端再往後延伸到約1960年代，稱為「第二次工業革命」，又走了約100年，其核心動力是內燃機（汽車）、電力機械。1970年代開始，電腦、資訊、通訊等技術開始不斷快速迭代演進，徹底改變人們工作與生活的方式，稱為「第三次工業革命」。我們這些60歲老人，都經歷過從撥盤電話到BB Call，再到黑金剛大哥大，再到Nokia 3310，再到Apple 智慧型手機的五代通訊變革。我們大學剛畢業時，部隊與政府中還有大量抄寫員與中文打字室，現在誰不會用Word，大概連半個文職工作都找不到。到2000年，網路興起，網路購物開始改變商業型態，全球化則是其商業表徵。淘寶是2003年成立的。2004年推出的臉書快速普及，成為全球通用的社群平台，2010年便成就了阿剌伯世界的「茉莉花革命」。如以茉莉花革命為一個分界點，第三次工業革命僅僅花了40年，便從技術走到工業，再走過商業、社會、而達到政治影響，其間不過花了約40年。德國人在2013年開始倡議「第四次工業革命」，或稱「工業4.0」，包括了石墨烯、基因工程、虛擬現實、量子資訊技術、清潔能源、機器人、人工智慧（AI）、奈米科技、量子電腦、生物科技、物聯網、工業物聯網（IIoT）、分散式共識、增材製造／3D列印 和全自動駕駛汽車…。今年AI的大爆發，不過是第四次工業革命中，顯著的一個里程碑。
在過往的工業革命中，「便利」和「便宜」是兩個殺手級商業推廣要素。機械使得以往需要1萬個家庭完成的織布工作，現在只需要100個人以內就能完成。電腦與網路，使得以前要花2週到2個月才能調取的海外大學論文，現在2分鐘內就能來到線上。技術穿透工業，改變商業，重組經濟結構，甚至破壞與重塑社會結構，也是靠這兩個關鍵要素。因為「便利」，所以老人家們抱著手機與社群，便能去除老人行動不便所帶來的孤獨感與無聊感。而要下載APP，學習新功能，跟上新遊戲，就需要孫子們來教，於是孫輩從此對長輩有了發言權，甚至成為小老師，父母輩在兩面夾擊下只能當個工具人或經濟工具。於是，傳統政治所依賴的，由上而下的派系組織或政黨Cell，不敵LINE的社群網絡，撒人撒錢的動員方式開始弱化，至少從城市撤離，退往鄉村。而政治宣傳主力，也從媒體移向臉書，再從臉書伸向油管，現在則從油管走向抖音。不同的訊息管道與組織型態，都附帶著不同的意識型態與價值取向，直接衝擊所有政治系統的統治方式與統治基礎。
所以，我們不應僅僅沉浸於AI所帶來的榮耀與快樂，更應深刻認清AI所帶來的全面性衝擊，甚至主動規劃AI的應用走向，才能真正讓台灣走向一個AI島國。那不只是將AI用於武器，而是必須包括因應其衝擊所做的設計。舉例來說，AI是否可以取代教師？教師與學生間，經常存在著人際關係的困擾，但AI可以用不同的方式，因應不同學生的偏好與程度進行施教，女生的數學老師是孔劉，男生的AI老師是內田有紀，學習意願可能比學校老師更好。另一面，當AI可以大幅組織與傳遞資訊，也就意味著「在家上班」與統一考核變得更容易，人們會剩餘大量零碎時間，「阿魯」或「斜槓」都不必離開坐椅，那我們那個工業時代思維的勞動法規，需不需要大幅修正？誰管你週休幾日？公司都共用辦公桌，甚至許多Routine性工作職位都不再需要，出現彼德杜拉克說的，不是Jobless（失業），而是Deskless（取消職位），如此如何勞保？如何保障勞工權益？
因此，誠心建議賴政府與「AI內閣」，花點時間，開幾場「務虛會議」，想像一下AI全面化與普及化的生活方式、社會型態、與世界趨勢，設定一些具體指標，以便發現社會趨勢的走向，及早推出因應時代快速演進的方案與法規，至少不要讓陳舊的政府官僚制度與法規，成為擋路的絆腳石，或成為進步的拖油瓶。那才是能讓台灣真正成為引領世界的AI島，最關鍵的靈魂。
對，我的意思就是，別理立法院那些還在迷戀「鐵公機」大建設帶動經濟的工業時代動物，賴政府如果能跳起來抓到機會女神的衣角，拉動台灣整體前進，那些動物最終只能變成食物。幹嘛跟豬打架？打贏了你也一身泥。善用工具把牠變成食物，豈不是更有效益的工作？！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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