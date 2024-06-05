自家隱形陷阱自己人先掉？水公司修破裂水管 工程車半路輪陷天坑
一部工程車今早在台中市大里區立中六街右轉彎時，右後輪突然陷入路面，凹陷的坑洞還不斷冒水！立德里長江慶賢趕到現場，發現這車竟是自來水公司的工程車，正要進社區修理破裂管線。江慶賢指出，社區住戶喊著水壓不足，家裡馬達都燒壞了，自來水公司花好幾天才確定水管破裂，不料廠商工程車一來，馬上壓出社區地基被掏空的隱憂。
記者顏幸如／台中報導
江慶賢指出，近一個月立信街、和信街、自強街附近的住戶，不斷反映水壓不足，很多里民因為抽不到水，馬達都燒壞了。他向自來水公司反映，水公司一開始堅持水壓和供水都正常，最後才說水管破裂，今天要來修理。
今（5）日早上江慶賢還沒等到水公司工程人員，就先接到里民通報，指立中六街出現天坑。他跑到現場，見到一部工程車右後輪將馬路壓出一個洞，怪手正在協助工程車脫困，幸好沒人傷亡，但馬路破洞裡的水源源不斷湧出，地層下陷情形似乎很嚴重，他將要求自來水公司全力補救。
自來水公司回應表示，一開始以為只是漏水，後來才發現立中六街下方還有一處直徑10公分的自來水管線破裂，當下已立即派遣工班到場處理。針對住戶抽水馬達燒壞，將會研議是否進行相關賠償。