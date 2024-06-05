高房價怪「有錢人太多」？全台10大最富區房價曝　科技業也是關鍵

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從全台所得前十的行政區來看，新竹縣市共有3個行政區入榜，包括竹北市、東區和寶山鄉，其中「竹北市」平均所得為全台之冠，交易量也是最火熱的一區。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，住宅市場交易是否熱絡經常受到剛性需求的帶動，而一個地區「就業機會的多寡」和「收入水準的高低」也可以說是最關鍵的因素。
新竹縣竹北市距離新竹科學園區大約10分鐘的車程，擁有強勁的就業動能，隨著周邊的生活機能發展成熟，磁吸大量竹科高收入所得族群。不僅替當地帶來人口成長，同時推升房市交易熱度。當地居民平均所得為174.6萬元，近一年交易量為1532件，平均一個月約成交127件，雙雙居入榜行政區之冠。
至於新竹縣市中還有東區和寶山鄉也入列。陳金萍說明，新竹市東區是新竹都會區中發展較早的區域，同時也是全台最知名的科技產業聚落，不僅如此，當地還鄰近清大、交大兩所知名學府，匯聚眾多的優秀理工人才。
因此有不少竹科的工作族群選擇就近置產，促使東區成為新竹交易熱區，當地房市也受到強勁的剛性需求支撐。當地居民平均所得為164.5萬元，位居第二，近一年交易量為1345件，量能十分火熱。
新竹縣寶山鄉早期為新竹房市蛋白區，房價長期位於低檔，不過近期隨著新竹市區發展飽和及台積電設廠效應下，建商推案外擴，讓傳統蛋白、蛋殼區域房價也直線飆升。隨著不少竹科工作人口進駐後，帶動當地平均所得上揚，平均所得為123.1萬元，甚至比台北市的中山、信義、內湖區還高。
台北市收入高、房價負擔也大
從這次十個上榜的行政區來看，台北市做為全台行政首都以及金融中心，共6個行政區上榜，收入水準穩居全台之最。雖然平均所得高，但對於房價負擔卻是全台最重，上榜的6個行政區平均總價全數突破2000萬大關，其中房價最高的大安區，近一年平均總價達3589萬元，相當驚人。
陳金萍分析，大安區位於北市蛋黃區，不但具備有強大的交通優勢、蓬勃的商業活動和良好的生活機能，當地還富有濃厚的人文氣息，各級明星學校、公園綠地等優質居住條件，再加上土地價值不斐、供給稀少，燙金門牌受到許多政商人士及金字塔頂端的高收入族群青睞。儘管近一年大安區平均總價仍居高不下，但當地優質地段的保值與增值潛力，近一年仍保有1076件交易量的水準。
而新北唯一入榜為林口區。陳金萍指出，台灣科技實力逐漸成為全球核心，而林口區將打造「新北國際AI+智慧園區」，吸引許多國際科技企業搶先卡位，如微軟、輝達、ASML以及廣達、研華等國際一流大廠陸續進駐。
再加上當地基礎建設已逐步發展成熟，林口新市鎮有望成為大台北地區的商辦新聚落，也預估將成為最具指標的產業風向球。目前當地平均所得達107.8萬元，近一年交易量為1269件，在就業機會大幅增加下，有望再推升交易量能。