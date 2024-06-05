亞馬遜部落首次連上網路！長老嘆「年輕人沉迷色情」：整天玩手機

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村內的長者透露，連上網路後，許多部落的年輕人開始嚮往新的生活方式，想要「模仿城市裡白人的生活」，一直在上網，完全停不下來。
73歲的村民柴楠（Tsainama Marubo）表示，剛連上網路時，所有人都很高興，但現在情況逐漸不同了。柴楠抱怨年輕人「變懶惰」，整天滑手機，干擾了部落的狩獵和耕作。柴楠擔憂，年輕人沉迷網路，對於傳統的彩繪染料、手作工藝不再感興趣，會讓部落的傳統文化與習俗消亡。
還有其他長老抱怨，年輕人沉迷於網路色情，甚至開始出現一些「具攻擊性的性行為」，網路上各種充滿暴力的遊戲，詐騙以及不斷引誘人消費的廣告，對於之前從未接觸過的年輕人來說，讓他們對外面的世界產生無比的興趣，但卻開始減少與族人甚至家人交談，內心離實際生活的雨林越來越遠。
不過，柴楠也強調並非希望網路消失，因為能夠上網確實帶來許多好處，像是能在發生緊急情況時迅速求援，當有人不幸被毒蛇咬傷時，網路帶來的迅速求援拯救了生命，另外網路也讓村民能夠與遠方的親友聯絡，與其他的村莊更方便地溝通，享受到當地政府提供的教育資源等等。
為了追求科技與生活的平衡，如今部落已經規定，每天早上2小時、晚上5小時限時開放網路，只有週日才會開放全日上網。