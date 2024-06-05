43歲孫淑媚罕見脫了！「火辣泳裝私照」曝光 萬人看傻：根本20歲
金曲歌后孫淑媚出道多年，在演藝圈中跨足影視歌三棲，各方面的表現都非常亮眼，在2023年還推出新專輯《我要閃閃爍 我要當米蟲》，睽違六年再度發片，獲得許多好評。孫淑媚雖然工作忙碌，但她也經常會透過社群跟粉絲們分享生活點滴，近日更因為曬出一張泳裝私照，大尺度展現火辣體態吸引廣大網友關注，掀起熱烈討論。
記者洪生儒／綜合報導
孫淑媚雖然已經43歲，但她的臉蛋跟體態始終保養得非常好，讓不少粉絲都將她視為理想目標，而她先前回歸歌壇的狀態也讓人驚豔不已，認為她會再創事業新巔峰。而孫淑媚近日在臉書上罕見曬出泳裝照，她頂著俏麗的短髮，展現白皙皮膚和傲人的身材，還在貼文中寫道：「越來越哇曬了，好想…剪短髮。」照片曝光之後，吸引上萬網友關注，不少藝人朋友也紛紛前來朝聖留言。
許多網友看到孫淑媚的泳裝照之後，都紛紛留言表示：「我的天后淑媚姊姊全台灣最美」、「短髮好適合耶」、「哇！太正點了！簡直是辣妹一枚！」、「也太美了吧！姐都不老，超厲害」、「太辣了太性感了！這輩子還是第一次看妳這麼辣」」、「這張有滿18嗎？」、「好神哦！靈魂飄移」、「這是剛滿20歲嗎？」、「這顏值搭配這身材，簡直太犯規。」其實，過去孫淑媚也曾大方分享過自己的保養秘訣，透露她本身都用食用油擦臉，之後再用清水洗臉，認為保養不需要太過繁複的步驟，可以越簡單越好。