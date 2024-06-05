黃仁勳自封是「美超微」員工！為梁見後工作 兩人曝「共同遠見」
美超微（Supermicro）創辦人、總裁暨執行長梁見後今（5）日在台北電腦展「COMPUTEX 2024」舉行主題演講，找來「3兆男」黃仁勳驚喜站台，兩人幽默風趣的互動逗樂現場觀眾，時不時勾肩搭背展現好交情，黃還開玩笑自封是「美超微」員工，為梁見後工作，笑翻現場觀眾。梁見後也於會中表示，對於「綠色運算（Green Computing）」的看法，他跟黃有著一樣的遠見
記者鄭妤安/台北報導
梁見後於COMPUTEX主題演講上，介紹最新的人工智慧及領先的綠色運算技術系統，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也驚喜站台支持。兩人在台上演講穿插英文、中文、台語3種語言，時不時互相挖苦，又互相吹捧，勾肩搭背次數不下5次，互動相當有趣。
梁見後表示，對於「綠色運算（Green Computing）」的看法，他跟黃有著一樣的遠見。黃仁勳指出，加速運算時代來臨，CPU運算已經慢下來很多年了，運算中心的能源被不斷浪費，加速運算技能省錢，又能將低能源消耗。
梁見後於會中大秀自家機櫃，黃仁勳用台語連連讚嘆「有夠美」，並表示兩人一起工作已經很多年了，梁開心表示「我們可以產出很多產品」，黃還開玩笑自封是「美超微」員工，為梁見後工作。梁也神來一筆問黃「人類會被AI控制嗎？」黃仁勳堅定回答「當然不會」，但必須得持續推進3件事，包括進步技術、確保技術安全性、制定好相關規範。