車牌「8964」觸犯敏感神經！香港保時捷跑車今年再遭港警扣留
香港在國安法實施後集會遊行與言論自由遭嚴重限縮，昨（4）逢六四天安門事件屆滿35週年，市民悼念活動與過去相比幅度相差甚遠，一輛車牌為「US8964」的保時捷跑車今年同樣被警方扣留，車主還稱自己當天一出門就被跟蹤，感嘆「香港已經不再是以往認識的香港」。
國際中心楊智傑／綜合報導
作為過去每年全球規模最大的六四紀念活動舉辦地，香港於2020年實施國安法，今年3月又通過新版國安法。去年六四紀念日當天車牌為「US8964」的保時捷跑車就曾被港警扣留，該名車主表示，沒想到今年又在銅鑼灣遇到相同待遇，從一出門就懷疑開始被跟蹤，直到行駛至香港4號幹線的「東區走廊」路段被警方攔停。
港媒報導指出，招姓車主表示，自己當天計畫開車載女兒到銅鑼灣「皇室堡」購物中心用餐，順便帶女兒見證「今天香港會發生什麼事」；但光從離開停車場起，就懷疑遭2輛七人座箱型車跟蹤，從九龍起一直跟到香港島，直到離開海底隧道後更有警察騎車跟上，最後在東區走廊被攔停。
招姓車主感嘆，自己的跑車去年就曾被警方以「非法改裝」為由扣留，懷疑早被列入港府監控名單，還感嘆香港已經不是「過去的香港」，若不想下一代繼續受苦就只能離開。