捷報！8年努力有成果 農業部：台灣「紅肉火龍果」可外銷日本了
歷經8年努力，日本農林水產省公告今（5）日公告，台灣三角柱屬整屬紅龍果，包含紅肉、紫紅肉、雜交種，可以外銷日本了，農業部表示「水果外銷大突破」，將使台灣生鮮水果外銷市場版圖將進一步擴大。
記者林莞茜／綜合報導
農業部指出，為了突破檢疫障礙，讓臺灣紅龍果可以外銷日本，農業部從 2016 年就開始進行各項作業，包括積極輔導外銷鮮果實蒸熱處理廠，透過冷鏈計畫進行設備升級及環境改善，提升檢疫效能及果品品質，並於 2023 年 8 月配合日本檢疫官來台進行實地殺蟲試驗認證。
農業部也提到，上（5）月又再邀請兩位日本檢疫官來台辦理夏季鮮果實檢疫處理及輸出檢疫事宜，完成設施認證及測試。終於再歷經將近 8 年諮商努力，成功確認符合殺蟲試驗標準，促成日方同意開放，在紅肉紅龍果開放輸日之後，臺灣生鮮水果外銷市場版圖將進一步擴大！
除成功開拓日本市場外，紅龍果目前也已可輸銷加拿大、新加坡、中國、香港、馬來西亞、澳門、汶萊、帛琉、阿拉伯聯合大公國、巴林及荷蘭等國家地區。農業部將持續拓展農產品外銷，積極開拓高消費市場、分散市場風險，秉持輔導農民專業經營的立場，落實相關教育訓練、提升冷鏈設備與環境改善、產品溯源管理及輸出檢疫作業，讓生鮮水果銷往全世界。