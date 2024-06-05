美國疫後「及時行樂」情緒漸消失！報復性消費不再 恐釀經濟衰退
美國在疫情後出現所謂的「YOLO經濟」，YOLO是「You only live once」的縮寫，意即人生只有一次、及時行樂。YOLO經濟類似報復性消費，即使沒有迫切需要，但是美國人仍然「大手大腳」花錢來犒賞自己。然而，如今YOLO經濟已經到達尾聲，美國消費支出正在下滑，人民不再「平日開香檳」，專家指出，這對美國經濟來說可能是個壞消息，恐導致經濟衰退。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，疫情過後，消費者為了彌補在封鎖期間錯過的體驗和商品，展開報復性消費，人們想要活在當下，宛如不考慮未來一般地去花錢。不過，隨著疫情的記憶離人們越來越遠，消費者支出正在回落，星巴克銷售開始下滑，星冰樂不再是必要的開支，人們重新回到沃爾瑪、Target百貨採買打折的日用品。
富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute，WFII）的資深全球市場策略分析師薩曼納（Sameer Samana）表示，新冠疫情打破了生活的常規，人們發現未來不一定會來，比起為了遙遠的退休生活做準備，人們更想活在當下。然而，如今有種重新回到日常的感覺，疫情過去了，人們終究必須建立起新常態，員工回到辦公室上班，在某個時間點，後疫情的報復性消費狂歡會劃上句號，未來再次回到人們的視野。
美國經濟在高通膨與高利率的環境下依舊表現出韌性，很大一部分的原因就是消費者支出的強勁，佔了美國GDP約70％。因此，一旦美國消費者開始縮減支出，就可能會導致經濟放緩，讓經濟學家預言很久的經濟衰退真的發生。
美國聯準會將於下週召開會議，5月份非農就業數據即將公佈，市場將會仔細評估，看是否能夠從中找到任何關於經濟衰退或經濟復甦的線索。薩曼納強調，目前看不到任何跡象表明，讓消費者擔憂的各種因素能夠很快化解。