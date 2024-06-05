不能窮了國庫！習近平高調打貪收刮權貴財產　不只為「滅政敵」

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先前旅美中國問題專家唐靖遠在《遠見快評》節目中透露，他從體制內消息源頭、透過海外可靠的途徑獲知，習近平與紅二代群體的鬥爭正在日趨激烈。
在反習紅二代家族中，比較有代表性的是以劉源為代表的劉少奇家族和鄧朴方為代表的鄧系勢力，其中劉源便遭到了習近平整肅。
有知情人士透露，習近平以反腐名義對劉源實施調查，雖然劉源曾因打擊谷俊山貪腐而出名，但仍撈了不少錢，被習近平抓到把柄，據說上交了20億的財產，才勉強過關。
據稱，劉源沒有被公開法辦，還有適當的自由，但仍然處於嚴密監控之下。
中共權貴交錢換平安的消息不時傳出，不僅是紅二代，就連中共退休領導人的日子也不好過。政治學者、中國民主黨全國委員會主席王軍濤先前曾向《大紀元》表示，「現在只有兩大家族可以不交，一個是胡錦濤、一個是江澤民。其它家族都已經交了，溫家寶也都交了。」
報導指出，社群平台X（舊稱推特）在去年12月12日時，也曾流傳著截圖顯示，有網友爆料稱，中共黨魁要求紅二代集團至少拿出三分之一的財產給中央渡過難關，「不交的話，他就上手段了」。
爆料還稱，經濟危機已經開始逼迫習近平並動搖他的基本盤了，「他沒有能力重啟經濟流動，只能從存量財富上下手。」、「這也就是我說的，社會事件激化他們的內部矛盾從而有可能會有變化因素發生的原因。」
在經歷新冠肺炎疫情三年之後，中國經濟持續不景氣，北京當局正用各種方法將權貴的錢收進國庫。近年中共抓貪官越抓越多，貪腐金額巨大。
財經專家黃世聰先前就對《大紀元》表示，因為中國目前地方債問題大，銀行體系遭遇房地產下跌的壓力非常重，國家經濟前景也不明朗。當局收刮財富動作很明顯，包括查富人的稅、查富士康，還有之前提「共同富裕」，讓馬雲、馬化騰這些富豪捐錢。
黃世聰認為，中共當局現在的反腐有雙重作用，第一個消滅政敵；第二個就是把權貴的錢納入國庫，備自己應急之需。
旅澳自由主義學者袁紅冰對大紀元表示，由於整個中共的經濟斷崖式下滑，各級政府財政困難，習近平又要發展軍國主義，準備發動台海作戰。在這種情況下，習就通過擴大整肅官員，沒收這些官員的財產來充當軍費、充當維穩費用，也撥出一部分來解決各級政府的財政危機。