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Curry不是世紀天才？Arenas：K湯在Iverson身邊打球能場均30分

▲Gilbert Arenas稱金州勇士球星Stephen Curry不是世紀天才，並認為他沒有經歷過Allen Iverson那種防守待遇。（圖／美聯社／達志影像）
▲Gilbert Arenas稱金州勇士球星Stephen Curry不是世紀天才，並認為他沒有經歷過Allen Iverson那種防守待遇。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

「零號情報員」Gilbert Arenas之前曾公開表示Stephen Curry不是「世紀天才」，近期他在節目上進一步表示，Allen Iverson面對比Curry更艱難的防守，對手必須包夾、甚至3夾，還說如果「K湯」Klay Thompson在Iverson身邊打球，能夠被餵到場均30分

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此前，Arenas在他的播客節目上強調，只有當一個球員擁有萬中選一的身體素質時，他們才能被視為「世紀天才」，並以LeBron James和Shaquille O'Neal作為自己的例子。他說，雖然Curry和Nikola Jokic等超級巨星對現代籃球產生了重大影響，但他們的比賽可以被下一代的一名或多名球員模仿。

Arenas稱Curry不是世紀天才　可被模仿

「Wemby（Victor Wembanyama）是世紀天才，你無法模仿他的比賽。你能模仿魔術強森嗎？6呎7吋到6呎9吋控球後衛的視野？你沒辦法。」Arenas這樣說道，「Jokic不是一個世紀天才，他只是一個偉大的籃球運動員，Curry是一個偉大的籃球運動員。世紀天才是指每20年才會看到的那種球員。」

近期Arenas進一步發揚了他的觀點，他聲稱Curry從來沒有遇到和Iverson一樣的防守待遇，這樣的說法立刻遭到Brandon Jennings的反駁，「當Curry過半場時，對方注意力也全在他身上。」

▲NBA費城76人隊今（13）日在主場為自家傳奇球星「戰神」Allen Iverson進行雕像揭幕儀式，Allen Iverson也成為76人隊史第10位豎立在「傳奇步道」的76人球星。（圖／美聯社／達志影像）
▲Gilbert Arenas聲稱，Allen Iverson面對比Curry更艱難的防守，對手必須包夾、甚至3夾，還說如果給Iverson一個「K湯」Klay Thompson，他能夠做到場均30分。（圖／美聯社／達志影像）
Arenas：AI有K湯能場均30分

Arenas則回應說，對手遇到Curry就換防，而對手面對Iverson則會兩人包夾、或是3人包夾他，因為後者速度太快了，「如果Klay和Iverson一起打球，他能場均得到超過30分。」值得一提的是，NBA史上只有兩名球員生涯場均超過30分：Michael Jordan（30.12）和Wilt Chamberlain（30.07）。

不只Jennings不同意Arenas的說法，知名籃球名嘴Stephen A. Smith也在節目上抨擊Arenas：「我認為他在這件事上已經失去理智。在我們人生中，你什麼時候看過像Stephen Curry這樣的射手？我在地球上已經56 年了，你什麼時候見過像Curry這樣的球員？Stephen Curry是上帝創造出來的最偉大射手，Arenas他是什麼玩意兒？」


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