Curry不是世紀天才？Arenas：K湯在Iverson身邊打球能場均30分

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Arenas稱Curry不是世紀天才 可被模仿
「Wemby（Victor Wembanyama）是世紀天才，你無法模仿他的比賽。你能模仿魔術強森嗎？6呎7吋到6呎9吋控球後衛的視野？你沒辦法。」Arenas這樣說道，「Jokic不是一個世紀天才，他只是一個偉大的籃球運動員，Curry是一個偉大的籃球運動員。世紀天才是指每20年才會看到的那種球員。」
近期Arenas進一步發揚了他的觀點，他聲稱Curry從來沒有遇到和Iverson一樣的防守待遇，這樣的說法立刻遭到Brandon Jennings的反駁，「當Curry過半場時，對方注意力也全在他身上。」
Arenas：AI有K湯能場均30分
Arenas則回應說，對手遇到Curry就換防，而對手面對Iverson則會兩人包夾、或是3人包夾他，因為後者速度太快了，「如果Klay和Iverson一起打球，他能場均得到超過30分。」值得一提的是，NBA史上只有兩名球員生涯場均超過30分：Michael Jordan（30.12）和Wilt Chamberlain（30.07）。
不只Jennings不同意Arenas的說法，知名籃球名嘴Stephen A. Smith也在節目上抨擊Arenas：「我認為他在這件事上已經失去理智。在我們人生中，你什麼時候看過像Stephen Curry這樣的射手？我在地球上已經56 年了，你什麼時候見過像Curry這樣的球員？Stephen Curry是上帝創造出來的最偉大射手，Arenas他是什麼玩意兒？」