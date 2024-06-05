閃電狼推出單曲《更美的地方》！致敬《傳說對決》傳奇選手Kato
閃電狼（Flash Wolves）職業電競隊深耕電競產業多年，近年於《傳說對決》賽事屢獲佳績，閃電狼近日也釋出全新單曲《更美的地方》，為即將卸任的教練 Kato（曾勇峻）獻上祝福，Kato 以閃電狼選手身分奪 APL 世界冠軍，後續轉任教練也帶領隊伍獲得世界季軍，替閃電狼創下許多輝煌紀錄。
家庭消費中心／綜合報導
此次閃電狼二度攜手知名製作人Kuma 打造音樂作品《更美的地方》，由 Kato 親自鋼琴演奏，搭配選手 YuXiang（夏煜翔）獻聲演唱；Kuma親手譜寫的歌詞裡有大量動作及物品的描寫，希望透過充滿豐富畫面感的細膩歌詞，引領聽眾一同感受 Kato 的心路歷程。
《更美的地方》 MV 在 Kato 與 YuXiang 的深情詮釋下展開，穿插 Kato 從選手時期的徬徨，到奪冠實現夢想，後續轉任教練成為他人追夢推手的點滴。此次拍攝團隊特別到合歡山小奇萊步道取景，紀錄 Kato 登頂的過程，象徵電競路上雖如同登山一般跌宕起伏，卻也收獲許多成就，最終到達頂峰。
而單曲最終歌名選定為《更美的地方》，也是向逐夢的冒險家們致敬，儘管路途未知且困難，彼此勉勵最終都能前往心中的更美之地。
《更美的地方》單曲 MV 已在 YouTube 上線，7月將在各大音樂串流平台發行，此外，閃電狼也同步發行紀念版限量 CD 套組，包括實體 CD、單曲小誌、小卡等，開放粉絲線上獨家預購。