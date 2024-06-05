沒收到陸軍官校百年校慶邀請函 于北辰嘆：我有背叛中華民國？
創建於中國廣東黃埔的陸軍官校將於6月16日舉行「黃埔建軍一百週年校慶」，不過曾任陸軍官校學指部指揮官的退役少將、現任桃園市議員于北辰卻未收到陸軍官校校慶邀請函，因此到陸軍官校臉書粉專留言「小編您好～我是前學指部指揮官于北辰，學校校慶邀請函我沒收到，煩請查照！」，遭到留言酸言酸語。對此，于北辰表示，自己是陸軍官校畢業，又當過學指部指揮官，邀請函沒拿到不能詢問嗎？難道他有背叛中華民國嗎？
政治中心／綜合報導
于北辰於政論節目《新聞面對面》表示，自己曾是學指部的指揮官，往年他都有收到「陸軍官校校慶邀請函」，正常來說歷任指揮官都會收到邀請，可這次到了6月都還未收到，因此去陸軍官校臉書粉專留言，沒想到卻被網友留言狂酸。于北辰說，自己畢業於陸軍官校，又當過學指部指揮官，校史館還有他的照片，沒拿到邀請函不能詢問嗎？「難道我是有背叛中華民國嗎？真的很莫名其妙。」
于北辰強調自己一輩子反共，很害怕學弟妹看到親共退將，會認為這就是他們的未來，這樣是不對的，應該要讓這些未來領導國軍、從事保衛台灣工作的軍官知道，要用生命捍衛台澎金馬、捍衛民主，絕不能因為官大、年紀大就妥協，這才是他要表達的理念。