《加菲貓》6／7登台！父子情引共鳴 陳漢典自曝失戀求父安慰
全世界最可愛的貓咪加菲貓來台了！《加菲貓：農場大冒險》已在全球票房已累積1.5億美金，本周五（7日）將在台灣上映。該片中文版也特別找來陳漢典擔任配音，故事中的父子親情描述讓他感同身受，提及父親其實跟電影裡的維克很像，個性很活潑又有點瘋狂，還曾騎摩托車載著小時候的自己去環島，他透露和父親相處模式就像是無話不談的朋友，並抖出一段有趣往事，「有次跟父親一起喝酒，聊天時提到自己失戀，難過的大哭、訴苦，反倒被父親安慰。」
記者楊慧玲／綜合報導
為人熟知的加菲貓，原本是隻與主人老姜過著無憂無慮幸福生活的家貓，在此次全新的動畫電影中，揭露了從未曝光過的加菲貓小時候，預告中的可愛萌樣立刻受到觀眾注目，而全新角色維克，則是帶著不為人知的祕密現身於電影中。陳漢典在揣摩加菲貓配音時，回想起小時候看加菲貓的回憶，以往的加菲貓聲音總是很慵懶，但在此次全新的動畫電影中，加菲貓不再只是家貓，還要跨出舒適圈嘗試新的挑戰。陳漢典為了配出加菲貓的慵懶、厭世的聲音，他提到「配音時不論是眼神表情都需要配合，更多時候都是用全身在演繹，而不是只有聲音在做變化。」為了配音加菲貓可說是下足了苦功、力求完美。
電影中加菲貓搭配主題曲，跳著一段俏皮的舞蹈令人印象深刻，而擔任加菲貓中文配音的陳漢典，也以主題曲為背景，特別設計了一段加菲貓舞，將貓咪動作像是貓用手洗臉、捲曲的貓手融入舞蹈中，影片一發布立刻引起許多寵物網紅紛紛讓自己的寵物加入跳舞行列，模樣十分逗趣。《加菲貓：農場大冒險》6月7日中英文版全台上映。更多最新消息，敬請持續關注官方公告。